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"Раз в неделю дают памперсы, консервы, макароны, хлеб, молоко"

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Донетчанка 33-летняя Алина Рыбалко с мужем Сергеем, 35 лет, и 4-летним сыном переехали во Францию. Живут в общежитии для беженцев в пригороде Парижа.

- Год назад знакомый с Западной Украины предложил мужу поехать в Париж на заработки. Туда много украинцев едут на строительство. Зарплаты выше, чем в Польше. Неофициально можно получать 100 евро (2,8 тыс. грн. - ГПУ) в день. Муж съездил, посмотрел. Там целая украинская диаспора. На семейном совете решили переехать вместе и оформить статус беженцев.

Живем в небольшой комнате в общежитии. Туалет и душ - на этаже, но там всегда грязно. Первые месяцы часто переезжали с места на место. Могли сегодня ночевать в одной гостинице, завтра - в другой. Поэтому купили подержанный автомобиль за 1000 евро, без него реально было бы трудно.

Сейчас оформляем статус беженцев. На него подали заявку в специальном учреждении. Решения должны вынести в августе. Но чем дольше будет тянуться процесс, тем лучше. Никто беженца не депортирует из страны, даже если отказали, как это делают в Германии.

Пока ждем суда, не имеем права работать. Государство нас обеспечивает.

Ежедневно насчитывают 13 евро на человека. За месяц имеем около 700 евро на семью. Это небольшие деньги. Аренда квартиры в пригороде стоит тысячу евро.

Жить можно на социальную помощь. Раз в неделю дают памперсы, консервы, макароны, хлеб, молоко и фрукты. У меня уже небольшой склад продуктов. Начала угощать других. Еды много, качественная. Большие супермаркеты бесплатно отдают продукты, у которых заканчивается срок годности. За это им государство уменьшает налоги.

Шесть месяцев назад родила младшего сына Франсуа, а до родов постоянно помогала в школе старшего. Например, надо взрослый для сопровождения в библиотеку, на экскурсию. Или испечь печенье на какой-то праздник. Сейчас хочу выучить язык и пойти на работу.

Французы не любят беженцев. Они за все платят из налогов, которые высокие. Если, например, зарплата 22 тысячи евро, налоги с нее составляют порядка 10 тысяч. Конечная сумма выплат зависит от прибыли человека. И такой подход в оплате за питание в школе, государственных детских кружках, других бюджетных учреждениях.

В детском саду дети вырастили цыпленка

- Рожала второго сына в Париже. Девять месяцев консультаций у врача, все анализы и роды были бесплатные, - говорит донетчанка Алина Рыбалко. - Мне оформили медицинскую страховку при благотворительной организации. Роды во Франции без страховки стоят около 5000 евро.

Декрета у француженок нет. Через три месяца женщины должны выходить на работу. За малышом ухаживает специальная няня или отдают в ясли.

Старшему сыну Кириллу сейчас 4 года. Его взяли в "материнскую школу", так здесь называют садики. Платим только за еду. Сумма зависит от заработков родителей. Чем они больше, тем выше счет. Но всем детям дают одинаковые порции.

Мне нравится подход к обучению. Здесь много экспериментируют и наблюдают за природой. Например, в группе дети с воспитателями вырастили цыпленка. Затем все фотографировались с ним. Птенца отвезли на ферму. Часто малышей водят на экскурсии или в библиотеку, где смотрят мультфильмы, играют в игры. Дети много общаются с воспитателями. Благодаря этому сын лучше нас разговаривает на французском.

По субботам он посещает украинскую школу при греко-католической школе. Она в центре Парижа. Пока продолжаются занятия, люблю гулять по улицам, заходить в кафе и наблюдать за людьми. Заметила, что француженки не обращают внимания на возраст и не пытаются казаться моложе. Волосы могут быть седые, лицо ухожено, хоть и с природными морщинами. Однако одежда будет брендовой и подобранной со вкусом. Если увидите во Франции женщину с наращенными ресницами до бровей и в норковой шубе - это наша землячка.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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