Раиса Цимбал выиграла 500 гривен

— Когда отсылала квитанцию, не верила, что что-то из этого получится. О выигрыше узнала от соседки. В тот день была занята, газету не листала. Свои 500 гривен получила 15 ноября. Сразу потратила на подарки для детей. 29 октября родился внук Андрюша. Имею еще внучку Настю, — рассказывает 57-летняя Раиса Цымбал из села Дубище Киверцовского района на Волыни.

"Газету по-українськи" выписывает пять лет. Отправила копию квитанции на адрес редакции и выиграла 500 грн.

— Мне ее посоветовали на почте. Собралось немало односельчан. Говорили между собой, кто что выписывает. Я начала выписывать "Газету по-українськи". В ней все интересно. С удовольствием читаю новости, статьи о делах семейных, программу телепередач и всякие советы по хозяйству. Когда весна идет, используем посевной календарь из газеты. Читаем, как ухаживать за садом, виноградом, помидорами. Потому что мы живем за счет огорода и хозяйства, — говорит Раиса Васильевна.

Родилась в Дубище. После школы работала на заводе "Высоковольтный" в городе Ривне.

— Собирала мясорубки и фены. Ездила туда ежедневно из села дизелем. Это в 30 километрах. После декрета устроилась в колхоз. Работала там, пока не развалился. А потом ухаживала за старенькими родителями. Сначала за отцом, потому что был парализован, а потом и за матерью. С мужем Александром Сергеевичем вместе 36 лет. Женились 14 октября. Он старше меня на год. Работал железнодорожником. На пенсию вышел в 55 лет. Воспитали с ним четырех детей - Алексея, Павла, Тараса и Ирину. Хозяйничаем. Держим двух лошадей. Обрабатываем землю. В свободное время люблю вышивать рушники. Научила мать, когда я ходила в пятый класс, — говорит Раиса Цымбал.