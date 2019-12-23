Программа на телефоне помогает готовиться к ВНО

В мессенджере для смартфонов и компьютеров "Телеграмм" создали ботов, которые помогают старшеклассникам готовиться к ВНО.

Боты — это запрограммированные помощники. Могут отвечать на вопросы, спрашивать, уточнять.

Действуют такие по математике, истории Украины, украинскому языку и литературы. Ежедневно присылают ученикам вопросы, потом — ответы.

Программа имеет все типы задач независимого тестирования. Например, по математике есть тестовые и открытые вопросы на счет. За правильный ответ начисляют баллы. Победителям, которые в "ЗНО_БОТ_ЧЕЛЕНДЖ" займут первое, второе и третье места, компания-разработчик "СофтСерв" подарит айпады и другие призы.