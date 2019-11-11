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вторник, 12 ноября 2019 06:16

"Пригласил детей на свадьбу. Мне тоже прислал приглашение"

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— Когда людям рассказываю, не верят, что Алеша такое отчебучил. Домой вернулся голый и босый. Бывшая жена обобрала его, как липку, — говорит киевлянка 50-летняя Наталья МЯЛКОВСКАЯ. С мужем Алексеем, 50 лет, развелась в прошлом году. Он ушел от нее к любовнице Ирине БОРИСЕВИЧ, 25 лет. С ней прожил в браке 11 месяцев.

С Натальей Мялковской встречаемся возле одного из судов столицы. Здесь рассматривают дело о расторжении брака между ее бывшим мужем и Ириной Борисевич.

— В прошлом году в сентябре здесь же оформляла развод с Алексеем, — говорит Мялковская. Она невысокого роста, худощавая. Имеет черные волосы до плеч и искусственные ресницы. Одета в красное платье. Выглядит молодо, возраст выдают лишь морщины на шее и руках. — Тогда он бежал из семьи счастливым. Радовался, что идет к молодой.

Алексей и Наталья обручились после получения высшего образования. Оба окончили Киевский университет им. Тараса Шевченко. Алексей получил математическое образование, Наталья — диплом переводчика и дипломата. Создали совместный бизнес — зарегистрировали логистическую фирму. Предоставляли услуги по перевозке товаров за границу. Впоследствии открыли сеть магазинов по продаже иностранных товаров. Вместе прожили 25 лет. Воспитали троих детей.

— Никогда не подозревала, что муж мне изменяет, — продолжает. — Однажды пришел домой и сказал: "Больше с тобой не буду жить. Я полюбил другую". Почти неделю отходила от шока. Ничего не ела, ни с кем не общалась. Позже узнала, что его новая пассия — наша секретарша Ирина, на 25 лет моложе. Я отстранилась от дел. Часть своего бизнеса переписала на сына. Муж после развода забрал все: дом, дачу за городом, машину и даже мои украшения. Мне осталась родительская квартира и немного сбережений на банковском счете. Судиться не хотела. Мне все было безразлично. Мечтала лишь, чтобы это быстрее закончилось.

Через два месяца после развода с Натальей Алексей отгулял свадьбу с Ириной.

— Купил ей дорогое платье, арендовал ресторан за городом. Имел наглость пригласить на свою свадьбу детей. Мне тоже прислал приглашение. Конечно, я не пошла. Зато там были все наши общие друзья. Больно смотреть, что деньги, которые зарабатывали вместе, Алексей тратил на молодую любовницу. Засыпал ее дорогими подарками, ежемесячно возил на дорогие курорты.

Прошлой весной Наталья узнала, что на фирме Алексея начались проблемы.

— Там продолжались какие-то серьезные проверки, — говорит Мялковская. — Чтобы не платить налоги, Алексей переписал фирму и все имущество на новую жену. Сын из-за этого с ним поссорился. Ирка купила новую машину, стала тратить деньги со счета фирмы. В июле забеременела от Алексея. Но рожать не захотела. Записалась на аборт в дорогую клинику. Алексей не выдержал этого и вернулся домой.

Когда открыла дверь, сказал: "Пусти переночевать, ради наших детей". Выглядел, как избитый пес. Никогда таким его не видела. Той ночью ему стало плохо. В тяжелом состоянии забрали в больницу. Оказалось, у него случился инсульт. Отняло левую сторону. Он почти не двигался и плохо говорил. Пока выхаживала Алексея, Ирка продала фирму и все его имущество.

Алексей не хотел судиться с Ириной.

— Но я на этом настояла, — говорит Наталья. — Сказала: "Если ты вернулся, то надо, чтобы и все имущество детям вернулось". Сейчас в судах происходит цирк. Ирка наняла адвоката, который фабрикует дела. На суде она плачет и говорит, что муж ее каждый день насиловал. Показывает фото из спальни, где они играли в ролевые игры. Говорит, что продала его имущество, чтобы получить моральную компенсацию. Алексею теперь стыдно. Как-то собрались всей семьей. У меня и у детей он просил прощения.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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