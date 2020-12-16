Прошло девять дней по смерти Тернопольского волонтера Игоря Цепенюка. Умер от осложнений вследствие коронавируса. Ему было 57 лет. Похоронили в селе Подгородное вблизи Тернополя.

- По совету семейного врача провакцинировались от гриппа, - рассказывает жена Валентина Цепенюк. - Со временем у мужа повысилась температура, через несколько дней стало плохо и мне. Нам выделили семейную палату. Муж был в сложном состоянии, не мог дышать без кислородной маски.

У Игоря Цепенюка с 2006 года были проблемы с почками.

- В апреле должен был становиться в очередь на донорскую почку, но из-за карантина затянулось, - продолжает. - Когда лечился от коронавируса, врач сказала, что необходим гемодиализ. Коронавирусным больным процедуры делают в Бучаче — добираться туда 1,5–2 часа. После второго гемодиализа сказали, что надо ложиться в бучачскую больницу. Там направили в инфекционное отделение. Через 5-10 минут были на месте. Игорь перестал реагировать на мои слова. Подбежала медсестра, реаниматолог, другие медики. Боролись за его жизнь до последнего. Перед тем муж говорил: "откажись, потому что я не доеду. Не выживу". Но я настаивала. Когда умер, было ощущение, что это я потащила его на смерть.

Цепенюк по образованию был физиком. Более 25 лет вместе с товарищем имел бизнес.

- Он был честный и справедливый. Всегда был прямой, и не всем это нравилось. Игорь с другом помогали участникам Революции Достоинства, потом — нашим героям на Донбассе. Его родители были в УПА и воспитали Игоря патриотом, - говорит Валентина.

С Игорем прожила в браке 27 лет. Воспитывали двух сыновей.

— Старший сын — от моего предыдущего брака. Но Игорь считал его родным. Никогда не делал разницы между детьми: обоих любил одинаково. Он обожал стряпать. Когда у Игоря начались проблемы с почками, придерживался жесткой диеты, но нам постоянно готовил что-то вкусное.