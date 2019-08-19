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вторник, 20 августа 2019 05:50

Председатель Госкино подал в отставку

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Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино 41-летний Филипп Ильенко подал заявление об отставке по собственному желанию. Возглавлял Госкино с 6 августа 2014-го.

— Всегда относился к должности как к инструменту достижения мечты — возрождение украинского кино, — говорит Ильенко. — Моя миссия завершена. Мы прошли путь от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости.

За время каденции Филиппа Ильенко в украинский прокат вышло 148 отечественных фильмов. В течение 2013-го в кинотеатрах крутили 12 украинских лент, в 2018 году — 35. На 2019 год из госбюджета на кинематограф выделили 508 млн грн.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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