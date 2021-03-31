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четверг, 01 апреля 2021 07:16

Правнук британской королевы родился в ванной

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Британская королева 94-летняя Елизаветы II в десятый раз стала прабабушкой. 21 марта ее внучка 39-летняя Зара Тиндолл родила мальчика. Малыша назвали Лукас Филипп. Он стал 22-м в очереди на английский престол.

- Схватки начались вечером. Были настолько стремительны, что ехать в больницу времени не было. Сына родила в ванне. Муж только успел постелить полотенце, - говорит Зара Тиндолл.

Она - старшая внучка королевы. Мать Зары - принцесса Анна, 70 лет, отец - экс-командир Королевского военно-морского флота 72-летний Марк Филлипс. Зару с детства считали белой вороной в королевской семье. Она демонстрировала неприязнь к жесткой дисциплине. Демонстрировала пирсинг на своем теле, устраивала шумные вечеринки, которые спонсировала фирма по изготовлению нижнего белья.

- Королева в восторге от известия о рождении правнука, - говорят в Букингемском дворце. - С нетерпением ждет встречи с ним.

Зара Тиндолл занимается конным спортом и троеборьем. Стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. С 2009-го выпускает одежду для верховой езды. Она замужем за английским регбистом Майком Тиндоллом, 42 года. Вместе воспитывают еще двух дочерей: 7-летнюю Мию и Елену, 2 года.

Автор: Марта ГАЛКА
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01
апреля

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