Правнук британской королевы родился в ванной

Британская королева 94-летняя Елизаветы II в десятый раз стала прабабушкой. 21 марта ее внучка 39-летняя Зара Тиндолл родила мальчика. Малыша назвали Лукас Филипп. Он стал 22-м в очереди на английский престол.

- Схватки начались вечером. Были настолько стремительны, что ехать в больницу времени не было. Сына родила в ванне. Муж только успел постелить полотенце, - говорит Зара Тиндолл.

Она - старшая внучка королевы. Мать Зары - принцесса Анна, 70 лет, отец - экс-командир Королевского военно-морского флота 72-летний Марк Филлипс. Зару с детства считали белой вороной в королевской семье. Она демонстрировала неприязнь к жесткой дисциплине. Демонстрировала пирсинг на своем теле, устраивала шумные вечеринки, которые спонсировала фирма по изготовлению нижнего белья.

- Королева в восторге от известия о рождении правнука, - говорят в Букингемском дворце. - С нетерпением ждет встречи с ним.

Зара Тиндолл занимается конным спортом и троеборьем. Стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. С 2009-го выпускает одежду для верховой езды. Она замужем за английским регбистом Майком Тиндоллом, 42 года. Вместе воспитывают еще двух дочерей: 7-летнюю Мию и Елену, 2 года.