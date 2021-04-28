Прах Ольги Жбанковой похоронят возле ее родителей

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 234
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 594
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 891
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
3 Просмотров: 486
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 342
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 747
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 864
Фото
Все фото
3
3
5
2
2
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1089
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 936
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1962
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 135
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 05:15

Прах Ольги Жбанковой похоронят возле ее родителей

  Комментировать
 

На 77-м году остановилось сердце киевского искусствоведа Ольги Жбанковой. Причиной смерти стала коронавирусная болезнь.

- Две недели тому назад разговаривали с Ольгой по телефону, - рассказывает знакомая 76-летняя Татьяна Рязанова. - Она тогда еще не болела. Только говорила, что коронавирусную инфекцию подхватил ее муж. Переживала за него, потому что у него сахарный диабет.

Ольга Жбанкова родилась в Киеве. Ее отец был заместителем директора киностудии им. Александра Довженко. Окончила искусствоведческий факультет Киевского художественного института. Устроилась на работу в Музей украинского искусства. Сейчас - Национальный художественный музей Украины. Сначала была ученым секретарем, позже стала заведующей отдела искусства XIX - начала ХХ в.

- Мы стали приятельницами, когда в 1970 году я тоже пришла работать в музей, - говорит Рязанова. - Ольга была эстетически развита. Все экспозиции, которые она делала, вызывали восхищение. Хорошо знала материал, много писала статей, издавала монографии, альбомы. Вся отдавалось работе. В последнее время работала над изданиями, посвященными творчеству Николая Пимоненко и художникам украинского модерна. Была доброжелательная и позитивная.

Ольгу Жбанкову кремировали. Прах похоронят возле ее родителей на Байковом кладбище. Остались муж Михаил и дочь Елена.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прах Ольги Жбанковой похоронят возле ее родителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11025
(PR)
(PR) Просмотров: 7488
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 6885
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6840
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5499
Люди
Отец семерых детей утонул в пруду
Отец семерых детей утонул в пруду Просмотров: 9
В курином яйце Анатолий Бойко просверлил 33 тысячи отверстий
В курином яйце Анатолий Бойко просверлил 33 тысячи отверстий Просмотров: 54
"Мне через месяц исполнится 70. Какая свадьба?"
"Мне через месяц исполнится 70. Какая свадьба?" Просмотров: 63
Михаил Хома девять месяцев не живет с женой
Михаил Хома девять месяцев не живет с женой Просмотров: 18
У Владимира Чепелика была ишемическая болезнь сердца
У Владимира Чепелика была ишемическая болезнь сердца
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 528
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть