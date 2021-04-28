Прах Ольги Жбанковой похоронят возле ее родителей

На 77-м году остановилось сердце киевского искусствоведа Ольги Жбанковой. Причиной смерти стала коронавирусная болезнь.

- Две недели тому назад разговаривали с Ольгой по телефону, - рассказывает знакомая 76-летняя Татьяна Рязанова. - Она тогда еще не болела. Только говорила, что коронавирусную инфекцию подхватил ее муж. Переживала за него, потому что у него сахарный диабет.

Ольга Жбанкова родилась в Киеве. Ее отец был заместителем директора киностудии им. Александра Довженко. Окончила искусствоведческий факультет Киевского художественного института. Устроилась на работу в Музей украинского искусства. Сейчас - Национальный художественный музей Украины. Сначала была ученым секретарем, позже стала заведующей отдела искусства XIX - начала ХХ в.

- Мы стали приятельницами, когда в 1970 году я тоже пришла работать в музей, - говорит Рязанова. - Ольга была эстетически развита. Все экспозиции, которые она делала, вызывали восхищение. Хорошо знала материал, много писала статей, издавала монографии, альбомы. Вся отдавалось работе. В последнее время работала над изданиями, посвященными творчеству Николая Пимоненко и художникам украинского модерна. Была доброжелательная и позитивная.

Ольгу Жбанкову кремировали. Прах похоронят возле ее родителей на Байковом кладбище. Остались муж Михаил и дочь Елена.