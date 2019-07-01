Прах Андрея Харитонова похоронят в Киеве

- В Андрея были влюблены все женщины, которые видели хотя бы один фильм с его участием. Он был настоящий секс-символ 1980-х. Поклонницы писали ему романтические письма, а его фотографии хранили под подушками, - говорит музыкант 58-летняя Наталья ГЛУШКОВА из Ровно об актере Андрее ХАРИТОНОВЕ. Умер в Москве на 60-м году от рака желудка.

Андрей Харитонов родился в Киеве. Окончил здесь театральный институт им. Ивана Карпенко-Карого. В 1980-м исполнил главную роль в фильме Николая Мащенко "Овод".

"Андрея знала с детства. Какое-то время мы не виделись, а после выхода на экраны фильма "Овод" случайно встретились в литовском Каунасе. Он меня заметил и радостно крикнул: "Лорка!" Женщины из соседних автобусов побежали за ним и стали отдирать пуговицы с его плаща", - пишет правозащитница 46-летняя Лариса Денисенко в "Фейсбуке".

Снялся более чем в 30 фильмах. В частности, "Человек-невидимка", "Тайна Черных дроздов", "Вольный ветер". С 1984 года жил в Москве. Работал режиссером-постановщиком телевизионных программ, был художником-графиком.

- Андрей болел давно, прошлой зимой у него случился рецидив, - рассказывает жена, российская актриса Ольга Смирягина. - Перенес шесть операций. Сильно похудел, плохо выглядел. Последние месяцы ему трудно было ходить.

Харитонова кремируют. Его прах похоронят в Киеве - такова была его последняя воля.

- Муж просил, чтобы церемония была закрытая, - говорит Ольга Смирягина. - Хотел, чтобы поклонники запомнили его таким, какой был в фильмах - красивый и молодой. Когда заболел, на люди не выходил. Говорил: "Не хочу, чтобы зрители видели меня в таком состоянии".