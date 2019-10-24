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пятница, 25 октября 2019 06:50

Потомок Наполеона Бонапарта женился на родственнице

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Почти 600 гостей пришли на свадьбу отпрыска императора Наполеона Бонапарта І - 33-летнего Жана-Кристофа. 19 октября французский принц обвенчался с австрийской графиней Олимпией фон унд цу Арко-Циннерберг, 31 год. Церемонию провели в Доме инвалидов в Париже, где захоронен прах Наполеона.

Невеста надела пышное платье от американского дизайнера Оскара де ла Ренты с узорами в виде листьев папоротника. Образ дополняла тиара с драгоценными камнями и полупрозрачная фата, которая тянулась по полу. Жених был одет во фрак и брюки в полоску.

Молодожены - дальние родственники. Олимпия - потомок императрицы Франции Марии-Луизы Австрийской. На ней Наполеон Бонапарт женился в 1810 году, чтобы установить союз с Австрией в войне против Англии и России.

- Это история любви, а не дань прошлому. Когда я встретился с Олимпией, я погрузился в ее глаза, а не в ее генеалогическое дерево, - говорит Жан-Кристоф. - Наша свадьба стала плодом европейского примирения и строительства.

Пара познакомилась в Париже почти 10 лет назад. Олимпия приехала туда на стажировку, когда училась в Йельском университете. В этом году Жан-Кристоф сделал ей предложение. На помолвку подарил кольцо с бриллиантом из короны последней императрицы Франции Евгении. Вскоре кольцо стоимостью более $1 млн похитили из автомобиля невесты. Однако впоследствии полиция вернула его владелице.

Жан-Кристоф Бонапарт - праправнук младшего брата Наполеона Жерома. Работает инвестиционным менеджером в частной компании в Лондоне. Там супруги планируют поселиться.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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