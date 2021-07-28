25 июля в столичном крематории попрощались с 49-летним Владимиром ЗАНЕГИНЫМ. Был участником Революции достоинства. 18 февраля 2014-го во время расстрела протестующих получил ранение. Умер от ишемической болезни сердца.

- Он получил огнестрельное ранение на Европейской площади со стороны улицы Грушевского, где стояли силовики "Беркута", - рассказывает друг Александр Нагурный. - Пуля пробила внутренние органы и вошла в шейку бедра. Там застряла и осталась. Со временем капсулировалась и извлекать ее не рекомендовали. Еще чем-то раздробило сустав указательного пальца правой руки. Сначала Владимир лечился в Украине, потом - в Италии.

Занегин занимался общественной деятельностью. У него осталась мать. .

- Вова искренне болел за нашу страну, - говорит Нагурный. - Он интересовался культурой, политикой, военной тематикой и оружием средневековой Европы. После смерти узнали, что писал стихи. Их нашла его мать.