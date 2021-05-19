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четверг, 20 мая 2021 05:26

"После операций возвращалась на службу"

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16 мая в Виннице попрощались со снайпером 38-летней Ольгой Гранецкой. Почти 12 месяцев боролась с раком щитовидной железы. Болезнь дала осложнения.

- Почти год прошел, как Ольге поставили диагноз, - рассказывает винницкая волонтер Юлия Щербань. - Ей удалили щитовидную железу и обе груди. После операций и реабилитаций она возвращалась на службу. Ехала на Донбасс, чтобы приблизить нашу победу.

Ольга Гранецкая родилась в селе Юровка Козятинского района Винницкой области. В 2007 году подписала контракт о военной службе. Была радиотелеграфисткой. В 2016 году ее перевели в 93-й ОМБр "Холодный Яр". Воевала в артразведке. С 2017 года служила в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчика.

- Состояние Ольги ухудшилось несколько недель тому назад. Шесть дней держалась высокая температура. Девушки, которые были с ней на фронте, "выгоняли" ее на лечение. А она говорила: "У меня еще здесь недоделанные дела". Не обращала внимания на боль, привыкла ее терпеть, - говорит Юлия Щербань. - Ребята, с которыми служила, удивлялись ее выдержке и умению. Постоянно работала над собой, чтобы в подходящее время суметь выдержать все. Ее жизнь - тихий подвиг. Мы потеряли великого и светлого человека.

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