Породы овец выбирают в сентябре

В начале осени выгодно выбирать породы овец для разведения. Видно, за сколько времени выросли и качественная ли шерсть. Также цена ниже, чем весной. Кормов животные едят немного, потому что еще пасутся.

- Породу создают для того, на что есть спрос. Сейчас он на мясо, а не на мех. Поэтому и вывели гибрид трех пород, чтобы быстрее набирали вес. Мы уже провели контрольный забой овец. Видно, что вырастают не за шесть месяцев, а на две недели раньше. Это экономит корма, - рассказывает Андрей Маслюк, 40 лет, заведующий сектором козоводства в институте животноводства "Аскания-Нова".

Украинскую овцу мясо-шерстной породы спарили с импортными мясными баранами. Получились гибриды, которые за три месяца набирают более 40 кг. Так растут и бараны, и овцы. Их ягнят продают по 70 грн за 1 кг живого веса. Признаки гибрид передает молодняку, но с каждым последующим поколением они уменьшаются. При самостоятельном спаривании молодняк не будет иметь такой же скорости роста.

Кормят животных только сеном и целым зерном ячменя и кукурузы. Если они измельчены, овцы забивают себе носы. Хотя зерно может попасть в легкие и животное заболеет.

- Своего баранчика назвал Джанглом. В переводе с турецкого означает "любимец". Он ручной, ходит за людьми. Его родственники тоже спокойные, что облегчает уход, - говорит Маслюк.

- Раз в полгода стригу овечек, чтобы красивая шерсть на зиму наросла. Это помогает и для профилактики болезней или паразитов. В жару могут попариться. Кожа будет шелушиться, заведутся жучки. Ягненок начнет худеть, шерсть облезать, - рассказывает Роман Вознюк, 58 лет, из поселка Солотвино Тячевского района Закарпатской области.

Животному связывает веревками ноги - отдельно задние и передние. Кладет на бок и срезает шерсть машинкой или большими ножницами.

— Стричь овец легко. Но не надо спешить, потому что можно их поранить. Начинаю срезать шерсть от ягодиц. Там она меньше и ее легче подбирать. За день обрабатываю 15 животных. Профессиональный стригаль с ними справился бы за 2 часа. У него набита рука, - добавляет Вознюк.

Места, где травмировал животных, обрабатывает зеленкой или перекисью водорода.

- Для овец это стресс, поэтому потом их задабриваю. Подсыпаю зерна, даже если и напаслись. Переставляю кормушки, потому что привыкают к одному месту и на нем толкутся.