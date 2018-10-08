"Полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники"

15 сентября 27-летняя Татьяна Веремеенко из Светловодска Кировоградской обручилась с местным Русланом Степурой, 40 лет. Оба - члены Всеукраинского объединения "Свобода". Татьяна - депутат городского совета, ее избранник - областной.

- Руслана впервые увидела в ноябре 2012-го на дне памяти жертв Голодомора в центре Кременчуга Полтавской области, - рассказывает Татьяна Степура. - С подружкой Аникой обратили внимание на молодого человека в кепке с трезубом, который смотрел на нас. Меня поразили его глубокие карие глаза. Мы с Аникой подошли, чтобы познакомиться. Разговорились. После мероприятия Руслан подвез нас к общежитию. Мы обменялись номерами телефонов.

Тогда Руслан работал менеджером в Кременчуге, Татьяна училась на эколога в местном университете им. Михаила Остроградского.

- Мы стали созваниваться, - продолжает. - Оба обожаем песни ансамбля "Тень Солнца". Однажды Руслан пригласил меня с подружкой на их концерт в Светловодске. Аника отказалась. Она с самого начала была уверена, что мы с Русланом созданы друг для друга, и способствовала нашему сближению. Я поехала сама. После концерта стали общаться чаще. Руслан привозил в общежитие нам с девочками что-нибудь сладенькое, приглашал в кафе, "Макдональдс". Однажды мы готовили курсовые. Он предложил: "Поехали на шелковички, как раз созрели. Я знаю одно село, где растет целый дикий сад". Курсовые пришлось дописывать ночью.

Осенью 2013 года Татьяна и Руслан поехали в Киев на Революцию достоинства.

- Была на Майдане с ноября, стала свидетелем разгона студентов. Руслан тоже приехал, как только узнал, что происходит в столице. С тех пор Майдан нас не отпускал. Отлучалась только на сессии. Все время мы находились в Октябрьском дворце. Руслан был сотником Кировоградской сотни. Видела, что опекает меня и пытается быть рядом. Наша любовь началось после того, как он простудился. Стала о нем заботиться. Ставила горчичники, кутала в спальный мешок, поила чаем. После этого мы не расставались. Теперь он шутит - полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники. С самого начала чувствовала, что этот человек - моя половинка. Вместе с ним было легко и комфортно. Но он боялся подпустить к себе из-за разницы в возрасте. А мне нравится, что он старше.

Летом 2014-го Татьяна и Руслан переехали в Светловодск. Арендовали квартиру.

- Руслан баллотировался в Верховную Раду, но выборы проиграл, - рассказывает Татьяна. - Но в местные советы наша партия набрала наибольшее количество голосов. Я стала депутатом городского совета, а Руслан - областной. Начали собирать и отвозить материальную помощь нашим бойцам на Донбасс. Он служил в отдельной добровольческой роте "Карпатская Сечь". Был в Песках, Водяном, вблизи Донецкого аэропорта. Однажды взял меня с собой. Был на передовой, а я ждала на базе "Карпатской Сечи". Проходила военную подготовку, училась стрелять, готовила есть и убирала.

15 августа Руслан и Татьяна обручились. Через месяц сыграли свадьбу в Чигирине Черкасской области. Для женщины этот брак первый. Руслан раньше был женат. У него есть дочь 11-летняя Екатерина.

- Муж моим родителям понравился, потому что он патриот и любит работать, - говорит Татьяна. - Его мама меня тоже хорошо приняла. Расписывались в Чигирине - казацкой столице, где расположен историко-архитектурный комплекс "Резиденция Богдана Хмельницкого". Оба были в вышиванках. Праздновали в ресторане музейно-этнографического комплекса "Дикий Хутор". Пригласили 15 самых близких нам людей. Свадебное путешествие отложили на потом. Все зависит от времени и денег. Если не получится, не расстроимся.