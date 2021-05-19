"Положила руку на плечо: запомни этого мужчину, он - твоя судьба"

11 мая в Киеве оборвалась жизнь актера и режиссера Игоря Крикунова. Ему было 67 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

- Видела Игоря Крикунова в театре десятки раз. Но и одного было бы достаточно, чтобы понять - это талантливый актер, - говорит киевлянка Ирина Зубченко. - Часто ловила себя на мысли, что хорошо бы увидеть его в работе с мощным режиссером. Таким же азартным, упорным и бунтарным, как и он. Однако Игорь Николаевич выбрал свой путь - он был патриотом своей культуры. Все силы вкладывал в театр "Романс". Там был и актером, и режиссером.

Цыганский театр "Романс" Игорь Крикунов основал в 1993 году. До этого работал в музыкально-драматическом театре "На Подоле". В Киев переехал из Москвы.

- В конце 1990-х ставил спектакль "Цыганская муза" по поэме Лины Костенко, - рассказывал Игорь Крикунов. - Решил с ней встретиться. Купил букет роз. В квартиру меня впустил ее муж, попросил подождать в коридоре. Я час просидел, а она не вышла. Потом врывается: "Сколько можно под дверью стоять? Ко мне цыгане пришли, все должно кипеть, бурлить". Говорю: "Да я пришел к вам знакомиться. Бурлить позже начну". Лина Васильевна обняла розы и дала добро на постановку. После премьеры сказала: "Для Крикунова я всегда дома".

Снялся в 14 фильмах. В частности, в фильмах "Цыганка Аза" и "Сумасшедшая свадьба 3". Жил в браке с актрисой 62-летней Людмилой Крикуновой. Воспитали двоих детей. Дочь Жанна - актриса, сын Александр - предприниматель.

- Что выйду замуж за Игоря, знала за два года до встречи, - говорит Людмила Крикунова. - По телевизору транслировали "Голубой огонек" с участием Игоря. Тетя положила мне руку на плечо и сказала: "Запомни этого мужчину, он - твоя судьба". Весной 1974 года пошла на Бессарабский рынок за клубникой. Заметила, что за мной следят трое цыган. Среди них был Игорь. На Крещатике они остановили свадебную "Волгу" с куклой на капоте. Запихнули меня в машину и привезли в отель "Славутич". Я пыталась выпрыгнуть из машины. Игорь пригрозил ножом: "Не противься своей судьбе". Свадьбу гуляли неделю. Денег на кольца не было. Когда шли в загс, Игорь наломал красной рябины. Нанизал ягоды на нить. Вышли два кольца и браслет. До сих пор их храним.