"Показал пистолет: "Дорогая, ты не поняла, с кем имеешь дело?"

— Когда познакомилась с Рустемом, казалось, что попала в рай. Но за четыре года он превратил мою жизнь в ад, — говорит 34-летняя Светлана СЕРЕДЕНКО из города Ржищев на Киевщине. В январе планировала обручиться с азербайджанцем Рустемом МИРЗОЕВЫМ, 39 лет. Сбежала за неделю до свадьбы.

Светлана Середенко работает парикмахером в Киеве. Рустем Мирзоев имеет в столице ресторан, несколько магазинов и пунктов обмена валюты.

— Познакомилась с ним на работе, — рассказывает Светлана Середенко. Она полная, невысокого роста со светлыми волосами по плечи. — Когда пришел стричься впервые, оставил 100 долларов чаевых. Сказал: "Это тебе на конфеты. Дашь номер телефона — получишь еще больше". Я только посмеялась. Но через неделю Рустем снова пришел. Еще с улицы его заметила. Пока зашел в дверь, уже была в подсобке. Только услышала, как у девушек спрашивал: "А где моя пышная блондинка?" Ему сказали, что отошла и не вернусь. А я тем временем побежала в киоск. Купила себе пирожок. С ним спряталась за деревом. Только кусок откусила, услышала голос Рустема: "Почему ты от меня прячешься? Полюбил тебя всем сердцем, а ты от меня убегаешь". В тот день согласилась пойти с ним на свидание. Вечером заехал за мной на "Мерседесе". Вручил букет красных роз и повез в ресторан. Когда отвозил домой, сказал: "У меня есть для тебя подарок". Протянул бархатную коробочку с золотой цепочкой.

Через неделю Светлана и Рустем стали жить вместе.

— В Киеве с двумя подругами сняла квартиру, — говорит Середенко. — Как-то Рустем напросился в гости. В комнате сказал: "Собери все, что тебе дорого. Все остальное куплю. Будем теперь жить вместе".

Рустем заставил Светлану уволиться с работы. Еженедельно давал на карманные расходы по $1 тыс. — 27 тыс. грн.

— Он меня баловал, — продолжает. — Говорил: "Ни на чем не экономь. Ходи в салоны красоты, покупай красивую одежду. Моя избранница должна получать все самое лучшее". Не раз просил, чтобы познакомила его с мамой, но я не хотела. Боялась, что не одобрит мой выбор. Как-то она была по делам в Киеве и предложила увидеться. Рустема предупредила, что еду к маме. Но на Лукьяновке, где договорились встретиться, ее не было. Через несколько секунд возле меня остановилась машина Рустема. Он вышел с мамой. Сказал: "Ты отказывалась, так я сам решил с тещей познакомиться. Она — прекрасная женщина. Буду теперь называть ее мамой". Вместе пообедали. Затем поехали в "Океан плазу". Рустем купил маме три костюма и две пары обуви. Она мне после говорила: "Не вздумай выкабеливаться. Он — идеальный мужчина.

Прошлой осенью Рустем сделал предложение.

— Повез кататься на воздушном шаре. Когда поднялись в небо, стал на одно колено и протянул кольцо с бриллиантом. Затем откупорил бутылку шампанского и сказал, что теперь он самый счастливый человек в мире. На следующий день подали заявление. Сразу после этого поехала в свадебный салон. Понравилось платье с декольте и глубоким вырезом на спине. Когда показала фотографию Рустему, он озверел: "Мои родители этого не поймут. Свадебное платье должно быть закрытым. И желательно, чтобы невеста была в хиджабе. Созерцать ее прелести может только муж". Я обалдела. Стала объяснять, что я христианка, и наша вера этого не требует. Рустем слушать не хотел. На следующий день сказал, что записал меня на курсы по изучению Корана.

Вечером муж привез любимой платье — под шею, из плотного кружева на подкладке.

— Мерить отказалась. Рустем открыл сейф. Показал пистолет: "Дорогая, ты еще не поняла, с кем имеешь дело? Если чего захочу — добьюсь. Мне еще никто не смел перечить". Позже узнала, что он 12 лет отсидел в тюрьме. Мне сказал, что за ограбление. Но думаю, это было что-то серьезнее.

Светлана изучала Коран. Одевалась так, как требовал Рустем. За неделю до свадьбы сбежала от него.

- Когда он поехал по делам, вызвала такси, - добавляет Середенко. - На вокзале купила билет в Одессу - там живет моя сестра. Выбросила в помойку телефон и купила новый. На второй день на него позвонил Рустем. Сказал, что свадьбу отложил и ждет меня дома. Возвращаться боюсь. От сестры уехала. Арендую в селе хату. Подрабатываю в местной парикмахерской.