"По ночам работал так, что в пальце дыра сделалась"

- Первый кептарь купил себе в Косово на день рождения. У друга одолжил денег. Он - настоящий, сшит из натуральной овчины. Надел его в церковь. Товарищ подошел и спросил: мужской или женский? Смотрел так, будто я надел юбку. Но издавна разницы между мужскими и женскими кептарями не было, - рассказывает 39-летний Михаил Винтонюк из села Корнич Коломыйского района на Прикарпатье. Пять лет шьет и реставрирует кептари.

- Этим делом - кушнирством - преимущественно занимались мужчины, - говорит. - Чтобы постирать овечью шкуру вручную, нужны большие усилия. Мне всегда нравились кептари и сердаки, но не думал, что буду их изготавливать. Раньше ездил на заработки, маме помогал шить платья.

Кептарь - безрукавный полушубок из овчины, который носили почти по всей Украине. Изделия различных регионов отличались только орнаментом.

- В первую очередь шили праздничный кептарь на выход в церковь, а хозяйничать возле дома брали старый, поношенный и заплатах. От него отпарывали орнамент и перешивали на новый. Когда шли в церковь в новом кептаре, а в дороге заставал дождь, то надевали его наизнанку. С меха капли воды падали, а кожа оставалась сухой. Если дождь на нее попадал, то кептарь становился желтый и жесткий. Рассказывали, что 100 лет тому назад в моем селе одна женщина шла в церковь босая. Сапоги несла в руках, и только возле храма надела. После службы домой тоже возвращалась босиком. Так когда-то хранили то, что имели. Поэтому сейчас люди, которые имеют старые аутентичные вещи дедов-прадедов, должны их реставрировать и носить, а не выбрасывать, как мусор. Это почет, уважение и наша идентичность.

В селе Корнич, где живет Михаил Винтонюк, до Первой мировой войны популярны были "белые" кептари - почти без орнамента. Вышивать их начали в межвоенный период. После Второй мировой шили дубленые. С 1970-х количество скорняков уменьшилось, поэтому жилеты стали кроить из сукна.

- Я хотел научиться делать настоящие кептари, но не было у кого. Эта мечта казалась несбыточной. Все произошло случайно. Пошел косить траву у одной женщины. Она пригласила в дом. Там увидел фото ее родителей - скорняков Михаила и Софии Гнатюк. Удивился, потому что часто попадался тот снимок в интернете: разлетелся по всему миру.

Женщина рассказала, что родители шили покутские кептари. Сказала, что и она умеет. Предложил вместо платы за работу научить этому мастерству. Обрадовалась, что будет кому передать умения. Даже дала инструменты родителей.

Дважды в неделю Михаил ездил на обучение, которое длилось полгода. В это время шил свой первый кептарь.

- Захотел идентичный, как у скорняка Гнатюка. Не представлял, какая это тяжелая работа. По шкуру ездил аж в другой район. Узнавал, как вырезать выкройку из овчины, как ее сшивать вручную, в какую сторону мех должен правильно ложиться. Кептарь - это сплошная ручная работа. Издавна их сшивали иглой к себе. Я решил пойти другим способом - от себя. Оказалось намного легче. Моя наставница говорила: "Мама с папой шили так и говорили, что это правильно. Но можешь делать, как тебе удобно". Когда сшил кептарь, одна сторона на 3 сантиметров не сошлась. Пришлось распороть и шить, как говорила наставница. Узор мерил по миллиметрам, чтобы выглядел, как оригинал.

Кептарь отделывают силянкой - орнаментом, сплетенным из черной и белой шкуры. Он символизирует вспаханное поле.

- Я не мог найти специальную сафьяновую шкуру. Взял ту, из которой шьют обувь. Очень грубая, с ней почти ничего нельзя сделать. Но силянка удалась. Наставница была поражена. После этого нужно было пришивать орнаменты из латунных капслей - втулок, которые забивают специальным инструментом. Их найти не мог. Ездил в Черновцы, в Коломыю - нигде не было. Нашел в интернете. Заверили, что у них есть 3-миллиметровые капсли. Заказал 5000 штук. Прислали, а они на миллиметр больше. Так обманули дважды. Теперь у меня 10 тысяч ненужных капслей. Нужные нашел случайно - в магазине, который не имеет ничего общего с фурнитурой для одежды. Увидел упаковку с 10 тысячами латунных капслей размером 2,5 миллиметра. Купил все. Продавец спрашивал, я их что есть буду. Был шокирован, я еще такую ​​же упаковку заказал. После этого работа над кептарем пошла быстрее. Он дался мне трудно. Его никогда не продам.

- После того отреставрировал старый кептарь скорняка Гнатюка. Затем сшил еще - для себя и брата. Хотел успеть на Пасху, поэтому работал по ночам так, что в пальце дыра сделалась, - говорит Михаил Винтонюк.

Теперь Михаил реставрирует старые кептари и шьет новые на заказ. Цена на них от $ 400.

- Иногда приходится реставрировать такие, в которых вообще нет меха. Называю их "мертвыми" и начинаю "воскрешать" - изнутри пришиваю мех. Как-то в селе пожилая женщина продала соседке кептарь. Изделие долго лежало, его съела моль. Новая владелица хотела выбросить. Я отреставрировал. Внуки приехали и откупили бабушкин кептарь. Еще реставрировал один, который соседка выбросила в мусорник. Его дети вытащили и принесли мне. Теперь носят его. В нашем селе кептари надевают в церковь на праздники или выступления. Эта одежда может стать такой же популярной, как вышиванка. Надо, чтобы было больше мастеров, которые его делают. Сейчас таких не знаю, а раньше по селам было по несколько скорняков.

Шью новые кептари по прототипу старых или из воображения. В каждое изделие всегда добавляю что-то от себя. Хочу организовать показ или выставку своих работ. Их собралось уже много.