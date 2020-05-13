"По дороге нашел две тысячи долларов"

"Оба сына — разведены, — пишет 57-летняя Людмила Васильевна из Черкасской области. - Старший Богдан развелся в 2016 году. Живет в гражданском браке с другой. Начал выпивать, нас не слушает. Судится с первой женой за алименты. Младший Святослав живет с нами. Ему 33 года, брак расторг в 2015-ом. Помогает жене воспитывать сына. Я прошу, чтобы с кем-то познакомился и создал семью".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу. Кладет правую руку на фото братьев. Они одинакового роста. Стоят под виноградом в полосатых синих футболках.

- Богдан не будет узаконивать отношения, пока жена этого не захочет. Не радостно воспримет весть о ее беременности. Из-за этого супруги разъедутся на несколько месяцев. Хочет того или нет, но станет отцом в следующем году. Алименты на первого ребенка придется платить, какие бы чувства не испытывал к бывшей жене. Это его кровинка, а ее надо одевать, кормить, обучать. Между сыном и отцом-сильная духовная связь. Именно к первенцу будет клониться на старости. Младший женится во второй раз. Примет невестку, которая по характеру и по внешности похожа на первую жену. Святославу нравится такой тип женщин. Охотно восстановил бы предыдущий брак, но пока нет никаких шансов на это.

"Внучка в свои 28 лет выходила замуж трижды, - пишет лучанка Лариса Ивановна, 69 лет. — Раньше такого не было, чтобы меняли мужчин, как перчатки. Если уже вышла за кого-то, то, будь добра, живи. Даже говорили люди: "Хоть и не хочешь, но должен любить". Мои родители 56 лет прожили в браке. Все в деревне знали, что папа другую любил, но родители уговорили его на маме жениться. Обвенчались и жили. А теперь даже венчание молодых не останавливает. Что Свету ждет?"

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото блондинки с йоркширским терьером.

— Следующие четыре года будет жить в гражданском браке с мужчиной, который вдвое старше нее. Если родит ему за это время ребенка, поженятся. Если не забеременеет, его дочери сделают все для того, чтобы их разлучить. Будет иметь хорошую должность, но придется выбирать: семья или работа.

"Отец оставил в наследство старый дом и 24 "сотки" земли, — пишет тернопольчанин Иван, 49 лет. — Брат работает в Польше, уже залил фундамент. А у меня денег нет. Хочу землю продать и купить квартиру детям. Выставил объявление, но никто не звонит. Недавно приснился папа и его брат. Ругали меня, а за что — не понял. Утром, когда шел на работу, нашел 2 тысячи долларов, скрученные в трубочку. Жена говорит, что это знак. Предлагает нам поехать в Финляндию. У меня и тут работа неплохая. Не знаю, стоит ли рисковать".

- На заработки отправитесь до конца лета. Пока будете думать: увольняться или нет, в штате начнутся сокращения. Покойные родственники во сне отговаривают продавать землю. Построитесь быстрее брата, если используете энергоэффективные технологии.

"Сын три года тому назад развелся с женой, потому что родила сына от другого мужчины, — пишет 51-летняя Галина Савична из Ривненской области. — Сын запил, потому что до сих пор любит ее, но простить не может. На работу не ходит, хотя он хороший строитель. Хочет ехать за границу, но боимся, чтобы там не пропал.

— Сын женится во второй раз, но к первой жене будет часто наведываться. Будет следить, угрожать, попытается вернуть. Желание отомстить может натворить беды. Лучше будет, если поедет далеко от дома и не будет видеть бывшую. Отпустите на заработки, потому что там встретит судьбу. Выпивать перестанет, начнет строить дом. Через несколько лет вернется в Украину и откроет бизнес.