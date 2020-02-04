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четверг, 06 февраля 2020 05:06

"Переспали, а он делает вид, что между нами ничего не было"

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"Волнуюсь за детей, — рассказывает в письме 54-летняя Наталья из Полтавской области. — Старшей доченьке Вике — 35. Живет в браке, но счастья не имеет. Муж пьет, нашел себе другую. До сих пор живут вместе на съемной квартире, как соседи. Волнуюсь, будет ли она иметь детей. Друзья познакомили ее с парнем Костей, но, думаю, это несерьезно. Вторая дочь Юлия вышла замуж в прошлом году. Хотят с зятем поехать на заработки. Мечтают насобирать на свою квартиру".

Вкладывает в конверт фото супругов Виктории и Тараса. Оба сидят за столом. У мужчины в руках рюмка. На другом снимке — брюнетка Юлия обнимает мужа Олега возле бассейна. Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура.

— Весной Виктория расстанется с Тарасом. Зря не верите, что ее отношения с Костей не сложатся. Сначала решатся жить вместе, потом узаконят брак. Дважды станет мамой. Будут в их семье мир и достаток. Младшая дочь с зятем за два года заработают на собственное жилье. Пока будут откладывать рождение детей. Но уже через год Юля узнает, что беременна. Из-за этого вернется с заработков раньше мужа.

"Сыну 29 лет, а еще нигде не работал, — пишет винничанка Ольга Григорьевна, 56 лет. — Он выучился, имеет два высших образования. Постоянно ходит на какие-то курсы и тренинги. Спрашиваю, сколько он еще собирается учиться. 30 лет на носу, а у него еще трудовой книжки нет. Деньги у меня не берет, но, где зарабатывает, не признается. Прошу, чтобы женился. Саша боится, что семью не потянет".

— Не подгоняйте Александра с бракосочетанием. Свою пару встретит летом. Скоро будете собирать деньги на свадьбу. Напрасно надеетесь, что сын выйдет на работу в офис на полный день. Он так работать не привык. Выберет дистанционное трудоустройство, но переживать из-за этого не стоит. Зарабатывать будет достаточно, чтобы содержать семью.

"24 апреля прошлого года сын сказал, что будет жениться, — рассказывает в письме львовянка Виктория Петровна, 49 лет. — Мы начали готовиться к свадьбе, но через две недели после помолвки Оксана передумала выходить за нашего Олега. Не могу допытаться у обоих, что произошло. Сын клянется, что не изменял и слова плохого ей не сказал. А Оксана в день, когда должны были гулять свадьбу, призналась, что полюбила другого".

— Не стоит расстраиваться. Скоро будет благодарен судьбе, что отвратила от брака с этой девушкой. Если бы успели пожениться, все равно не были бы долго вместе. Невестка забеременела бы, но пошла бы жить к другому. А сыну — пришлось бы платить алименты на ребенка. До конца года встретит ту, что станет верным другом на всю жизнь.

"Назар пришел к нам на работу в прошлом сентябре, — пишет 27-летняя Александра из Киевской области. — Я тогда развелась с мужем. Клюнула на его знаки внимания. Несколько раз сходили в ресторан. Переспали, а он делает вид, что между нами ничего не было. На работе перестал меня замечать. Через месяц почувствовала себя плохо. Начало тошнить. Поняла, что беременна. Сказать обо всем Назару боюсь. Планирую оставить ребенка, но сомневаюсь, справлюсь ли сама. Мама 11 лет живет в Испании. Я выросла без отца. Не хочу такой судьбы для своего первенца".

Биоэнергетик зажигает свечу, обводит ею вокруг фото Александры. Рыжеволосая девушка в кожаных лосинах держит в руках букет белых роз.

- Расскажите обо всем Назару. Он имеет право знать, что скоро станет отцом. Деньги на ребенка давать будет, но на брак с ним надеяться не следует. Он не готов к постоянным отношениям. Женщины его интересуют только как сексуальные партнеры. Не бойтесь. Самостоятельно растить малыша не будете. Появится в вашей жизни другой мужчина. После женитьбы предложит усыновить вашего мальчика.

"В 48 лет я второй раз вышла замуж, — рассказывает в письме хмельничанка Елена, 50 лет. — Дети меня не поддержали. Не могут простить, что ушла от их отца. А чего должна была за него держаться, если постоянно пил, бил, гулял? Дочери выросли. Ради кого я должна его дальше терпеть? Со Степаном познакомились, когда ездила отдыхать в санаторий. Через месяц узнала, что беременна. Признаться ему боялась. А когда он приехал ко мне в гости, обо всем рассказала. Радовался, потому что в свои 44 детей еще не имел. А дочки снова начали на меня обижаться. Самым большим шоком для всех было то, что старшая Женя родила со мной в один день. Когда увидела меня в роддоме, на все отделение кричала: "Что ты за мать такая? Всю жизнь мне хочешь испортить!"

— Сколько бы не предпринимали попыток помириться с дочерьми, они будут делать из себя обиженных. И вам, и им пора жить собственной жизнью. Отпустите сомнения, потому что все делаете правильно. Со Степаном наконец почувствуете себя любимой и счастливой женщиной. Старшая дочь сама придет мириться, когда отношения со свекровью ухудшатся. Попросится с семьей к вам, но допускать этого не стоит. Ужиться в одном доме двум семьям не удастся. У Жени непростой характер. Из-за проблем в собственном браке будет пытаться поссорить вас с мужем. Хотите поддержать дочь, помогите деньгами на аренду жилья. Пойдут жить отдельно — сохранят свои отношения.

Автор: Яна РОМАНЮК
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