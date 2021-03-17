17 марта в Киеве на Южном кладбище похоронили журналиста 58-летнего Дмитрия Понамарчука. Умер в прошлую пятницу. Болел шесть лет.

- У папы были проблемы с сердцем, - рассказывает сын 22-летний Вячеслав Понамарчук. Ухаживал за отцом. - Перенес несколько инфарктов, потом - инсульт. У него был штунт в сердце. В последнее время чувствовал себя плохо. Говорить ему было трудно. Но перед смертью сказал, что любит меня.

Дмитрий Понамарчук родился в Донецке. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, телемехаником в Республиканском телецентре и ведущим в государственной телерадиокомпании Украины. В 1991 годустал пресс-секретарем кандидата в президенты Украины Вячеслава Чорновила. Работал в этой должности до гибели лидера Народного Руха 25 марта 1999-го. Был с Чорновилом, когда его автомобиль столкнулся с КамАЗом вблизи Борисполя Киевской области. После того четыре недели пролежал в больнице.

Был соучредителем первой в стране негосударственной радиостанции "Радио РОКС Украина" и одним из инициаторов создания агентства УНИАН.

- Дмитрий Митрофанович был важным человеком в украинской истории. Он многое знал о Вячеславе Чорновиле, но не все рассказал. Жалею, что не успела записать его воспоминания. И у меня сохранилось немного аудиозаписей с его уникальными воспоминаниями и бесценные автографы, - говорит журналистка Андриана Белая. - Дмитрий Митрофанович был галантным. Имел безупречный вкус. Его эрудиция восхищала и вдохновляла. Он дал много советов и поддержки, когда в этом нуждалась. Говорил: "Адриана Андреевна, вы все сможете! Главное - улыбайтесь!"

Дмитрий Понамарчук трижды был женат. Кроме Вячеслава, у него остался сын Василий, 15 лет.

- Отец любил свободу, - добавляет Вячеслав Понамарчук. - Это проявлялось и в воспитании детей. Он никогда ничего не запрещал. Не мешал развиваться. Любил путешествовать. Говорил, что путешествия - это самое важное в жизни. Из каждой поездки привозил какой-то сувенир. Собрал коллекцию тарелок из разных стран мира.