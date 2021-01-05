Перед смертью Ирина Трухачева просила о кремации

Прошло девять дней по смерти редактора 46-летней Ирины Трухачевой. У нее были проблемы с сердцем. Перед смертью просила кремировать и похоронить на Байковом кладбище.

- Ирочку знала еще с начала 2000-х, - рассказывает коллега Наталья. Фамилию просит не указывать. - Она была очень добрая, умная. Могла дать совет даже мне - старшей женщине. Солнечная, всегда заряжал позитивом. Когда я пошла на курсы вождения, занималась со мной практикой. Не жалела своего времени.

Ирина Трухачев родом из Кривого Рога. Изучала режиссуру в Киевском университете культуры и искусств. Много лет работала на телевидении. С января 2018 года возглавляла редакцию женского журнала "Натали".

- Ирина была энергичная и трудолюбивая. Под ее профессиональным руководством реализовали немало ярких проектов, которые и в будущем не потеряют своего смысла. - говорит Наталья. - Последний раз мы встретились три года тому назад, а потом говорили только по телефону. Она была душевная, добрая и искренняя. На ее похороны не попала. Был гололед, я плохо себя чувствовала. Плакала несколько дней.

Ирина Трухачев была замужем. Осталась дочь 4-летняя Маргарита.