Павел Лопата выиграл набор инструментов

- О выигрыше узнали от дочерей. Они первые увидели в газете, что я выиграл набор инструментов. Мало кто верил, что получу. Когда прислали, обрадовался. Подарил его на 24-летие старшему внуку Денису. "Газету по-українськи" выписываю с первых номеров. Мне в ней все нравится. Буду выписывать, сколько бы ни стоила. Другой читать не хочу, - говорит 84-летний Павел Лопата из города Александрии Кировоградской области.

Родился в селе Диковка Знаменского района.

- После школы работал немного в колхозе. А после армии пошел работать в клубе киномехаником. Тогда познакомился с женой Надеждой Петровной. Она младше на пять лет. Родом из Днепропетровщины. После техникума получила в наш колхоз направление на работу в бухгалтерию. Встречались три года. На кино пропускал ее бесплатно, - рассказывает Павел Игнатович.

- Поженились 11 февраля 1966-го, - продолжает. - Жить стали у моих родителей. Во дворе были два дома. Родители жили в старом, а мы - в новом. Первой у нас родилась Лариса, а через семь лет - Наташа. Обе дочери живут в Александрии. Лариса преподает в школе историю и правоведение. Младшая Наташа работает гинекологом в онкодиспансере. У нас с женой четверо внуков.

У Павла Лопаты - 44 года рабочего стажа, большую часть из них был водителем КамАЗа.

- В Александрию перебрались в 2011-ом. Переехали ближе к детям. Скучаем по селу, по людями. Но хорошо, что есть мобильная связь, поэтому с многими общаемся. Ежегодно бываем на гробках. Ходим по местам моего детства, где пас коров, - говорит Павел Лопата.