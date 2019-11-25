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вторник, 26 ноября 2019 05:50

"Пассажирам говорю: "Если захотите спеть, позвоните"

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Пять лет тому назад 41-летний Андрей ТУРКО переехал из города Петровское Луганской области в ​​Винницу. Из своей машины сделал караоке-такси. Снимает, как его пассажиры поют. Видео лучших выступлений размещает на "Ютюб".

- Как-то подвозил девушку, - рассказывает Андрей Турко. - Она была грустная, чуть не плакала. В машине играла песня Евгения Белоусова "Девчонка-девчоночка". Я немного подпевал. Смотрю - пассажирка начала улыбаться. Захотелось поднять ей настроение. Начал громко петь - она ​​отреагировала положительно. Потом попросила еще что-то исполнить. У меня был в машине не рабочий детский микрофон. Включил фонограмму и начал. Выступление снял на телефон. Показал одним знакомым, другим. Всем понравилось. Стало ясно, что это - именно то, что людям хотелось бы увидеть. Задумался, чтобы эти ролики загружать в интернет. Вскоре так и сделал.

С оккупированной территории Андрей Турко приехал с женой и тремя дочерьми. У семьи были две машины. Одну из них в 2015 году сожгли в Виннице из-за луганских номеров. Вторую Андрей переоборудовал под караоке-такси. Для этого купил специальное оборудование. Его установил спереди между водительским и пассажирским сиденьями.

- В машину поставил микшерный пульт. К нему присоединил микрофон. Только на одну камеру "гоу-про" для съемок видео потратил более 500 долларов (почти 12,5 тыс. грн. - ГПУ). Расходы вряд ли окупятся. Но не расстраиваюсь, ведь занимаюсь этим для души, - продолжает - Перед съемкой у пассажиров спрашиваю разрешения. Им на выбор предлагаю разные песни. В моем плейлисте их тысячи.

Однажды пассажир петь не захотел. Вместо него это сделали его жена, дочь и внучка. Отменил даже следующий заказ, чтобы они смогли дольше развлечься. Мужчина дал более 200 гривен за поездку. Это в семь раз больше, чем она стоила. Многие стесняются петь. А хотелось бы, чтобы поездка со мной стала для них толчком к творчеству.

Бывают дни, когда вообще нет поющих людей. А бывает, что все пассажиры - такие. Есть очень хорошие персонажи, с неплохими вокальными данными, большой харизмой, которые поют не хуже эстрадных исполнителей. Хочу им за талант выдавать тематические футболки или значки. Пассажирам всегда оставляю номер телефона. Говорю: "Если захотите спеть, позвоните. Я приеду, и мы сделаем это совершенно бесплатно".

Ранее пассажиров с хорошими голосами Андрей Турко возил бесплатно. Несколько месяцев тому назад отказался от такой практики.

- Если человек хочет покататься и попеть - должен заплатить, как за обычное такси, - говорит Андрей Турко. - Раньше брал даже пассажиров, за которыми надо было и 10 километров ехать. Это невыгодно. Отправляюсь на вызовы, если расстояние до 1,5 километра. Если больше - это минус к зарплате.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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