Папа женился на младшей на 50 лет женщине

"У меня двое детей-студентов, — пишет киевлянка Светлана, 54 года. — Сын учится в Острожской академии, дочь — в Университете технологий и дизайна. Сын всегда рос любознательным, участвовал в школьных олимпиадах. Из-за учебы из дома он перестал воспринимать материал. Не сдал курсовую работу. Уже все сроки истекают, а сын писать не начал. Дочь меня успокаивает: "Ему 24 года, пусть разбирается со всем сам".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу. Сканирует ладонью фото русого парня в клетчатой рубашке и курчавой блондинке в джинсовом сарафане.

- Из-за жизни детей переживаете больше, чем из-за собственной. Хотя сын и дочь уже взрослые, и сами могут справиться. Хотите, чтобы оба успешно закончили университет. Но ведь вы не напишете курсовую за сына. Помимо этой работы, у него накопились долги по другим дисциплинам. Если не возьмется за голову, четвертый курс может не закончить. А впереди еще поступление в магистратуру. К вам прислушается, но сделает так, как скажет отец. Попросите мужа вмешаться в жизнь сына. Он на него имеет влияние. С дочкой проблем не будет. Со следующего года будет учиться и работать параллельно. Скоро отгуляет свадьбу.

"Два года я встречалась с мужчиной, которого любила, — пишет 34-летняя Анастасия из Львовской области. - На нашу очередную годовщину он сделал предложение, но обручальное кольцо не взяла. Давно разочаровалась в браке. Я тогда с головой окунулась в карьеру, мечтала открыть адвокатскую контору. Иван меня не понял. Продолжать отношения отказался. Собрал вещи и переехал к родителям. Два года ни с кем не встречалась. Были мужчины только на одну ночь. Купила квартиру, открыла фирму. Но мужа так и не встретила. Иван женился, имеет сына. А мне врач сказала: если не забеременею в следующем году, шансов, что рожу потом — мало. Советует попробовать искусственное оплодотворение. Но я хочу, чтобы младенец рос в полноценной семье. Ищу мужчину, чтобы родить ребенка".

— Брак по расчету станет роковым для обоих. Если не любите человека, не стоит расписываться и создавать семью. Родите ребенка, а потом в суде будете соревноваться за право его воспитывать. Прислушайтесь к совету врача и согласитесь на искусственное оплодотворение.

"Отец разменял восьмой десяток, — рассказывает в письме винничанка Олеся Григорьевна, 54 года. - Мамы не стало 12 лет тому назад. Он однолюб. Надеялась, что мачеху в дом не приведет. Но удивил всех. Папа женился на младшей на 50 лет женщине. Запудрила ему голову настолько, что он приписал в нашем доме двух ее несовершеннолетних детей. Не слушает ни меня, ни брата. Он ослеплен любовью к молодой жене, которая за его спиной бегает на свидание с другим".

Биоэнергетик кладет на стол фото седого мужчины с рыболовными снастями. Рядом - блондинка в купальнике и синем парео.

- Хотите открыть отцу глаза, но кому от этого станет легче? Если уличит жену в измене и выставит за порог, сам долго не протянет. Потеряет интерес к жизни. Подозрения в измене могут оказаться ложными. Другого мужчины у женщины не вижу. Хотя есть двое, которым Полина не безразлична.

"Два года тому назад я во второй раз стала матерью, — пишет 29-летняя Ольга из Тернополя. — Мужчина, от которого забеременела, живет за границей. Мы с ним встречались четыре года, несколько месяцев жили в гражданском браке. Не догадывается, что родила от него дочь. О беременности узнала после того, как он меня бросил и ушел к другой. Когда дочке было 4 месяца, я вынуждена была выйти на работу, чтобы прокормить семью. Детей воспитывала моя мама. Хочу купить квартиру и жить отдельно, но родители против. Говорят, что я сама не справлюсь".

- Покупку недвижимости перенесите на февраль. Появится несколько выгодных предложений. Родители будут отговаривать, но все сделаете, как запланировали. Когда начнете жить отдельно, наладите личную жизнь.