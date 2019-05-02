Овец стригут тихими машинками

- Чтобы не занимать машинку у соседа, купил свою. Она в хозяйстве надо, овец стригу дважды в год - в мае и сентябре. С машинкой мах-мах и готово, - рассказывает Дмитрий Сахно, 45 лет, из поселка Щирец Пустомытовского района Львовской области.

Если шерсть не состричь вовремя, то она сваливается, и заводятся паразиты. Оттого животное болеет.

- В машинке лезвия не касаются кожи и не дергают шерсть. Не ранят овцу. Стричь легче. Шерсть не разлетается и получается качественнее, можно сдать дороже.

Выбирая машинку, нужно учитывать мощность. Для стрижки десятка овец не надо тратиться на дорогой агрегат. Для большего количества скота лучше приобрести более мощную машинку. Прослужит дольше и будет стричь быстрее.

- Овцы - пугливые животные. Чтобы были спокойны во время стрижки, лучше выбирать тихие устройства. Уровень шума указывают технические характеристики. Удобны машинки с регулятором, который сохраняет установленное положение ножей. Мотор работает без вибрации, плавно.

Стрижку начинают с живота овцы. Плавно перебираются на одну из сторон и попутно состригают шерсть с задней ноги. Далее стригут грудь и шею, спину, другую сторону, передние ноги и другую заднюю ногу.