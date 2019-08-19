Отдыхающие упали с 28-метровой высоты

На горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области 17 августа покалечились двое отдыхающих. 21-летняя женщина и 26-летний мужчина из Львовщины упали с 28-метровой высоты. Оборвался основной трос аттракциона банджи-джампинг — падение с высоты на резиновом канате. Отдыхающие попали в реанимацию.

— Жизни ничего не угрожает, — рассказывает главный врач Яремчанской городской больницы Александр Соколюк, 40 лет. — Женщину в состоянии средней тяжести перевели в травматологическое отделение. Имеет травмы головы, костей таза. Мужчину отправили в областную больницу в нейрохирургическое отделение.

Работу аттракциона приостановили. Ответственность администрация курорта не берет.

— Курорт предоставил участок для ведения деятельности частному предпринимателю, потому фактически не несет ответственность за его работу, — говорит пресс-секретарь "Буковеля" Оксана Островская. — Мы проверяем все имеющиеся экстремальные развлечения. Представители сервиса сообщили — оборвавшийся трос имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован.