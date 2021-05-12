От помощи отказался. Мол, имеет приличную пенсию

Во Львове на 76-м году остановилось сердце писателя, этнографа и фольклориста Николая НЕГРИЧА. Болел коронавирусом. Инфекция дала осложнения.

- Последний раз говорил с ним по телефону несколько недель тому назад, когда он попал в больницу, - рассказывает 61-летний Александр Дьяк из Союза писателей. - Говорил, их в палате двое. Уход неплохой. Хотя лечение сейчас недешевое, от помощи отказался. Говорил, имеет приличную пенсию. Расспрашивал о делах союза. Ждал антологию, которую мы готовимся издать к годовщине основания организации. Там есть и его публикация. Просил быть внимательным, чтобы не допустить ошибок.

Николай Негрич родом из Ивано-Франковской области. Издал несколько сборников новелл, поэзии, юмористической прозы. Стал составителем книги срамных гуцульских коломыек "Заспіваймо пустої!" С женой воспитал дочь.

- Он жил литературой, языком и родным краем. Даже больным об этом переживал, - говорит Дьяк. - Любил вплетать в речь гуцульские диалекты. Радовался, когда объяснял значение слова. Много занимался творческой работой. Особенно - когда вышел на пенсию. Не был слишком активным в общении или творческих встречах с читателями, но имел почитателей. Жизнерадостный человек. Раньше был военным. Служил за пределами Украины. Поэтому тянулся к родному краю.