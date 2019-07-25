Ольга Труш выиграла 250 гривен

- "Газету по-украински" выписываю много лет, потому что лучше ее нет. Квитанцию на розыгрыш сначала не отправляла. Пока не встретила секретаря сельского совета Валентину Степановну, которая рассказала, что ее муж выиграл фартук и рукавичку с логотипом газеты. Тогда я решилась отправить квитанцию о подписке на адрес редакции, - говорит 71-летняя Ольга Труш из села Александровка Бобровицкого района на Черниговщине.

Выиграла 250 грн от "Газеты по-украински".

- Когда увидела себя среди победителей, устроила праздничный ужин. А как получила 250 гривен на руки, купила конфет и бутылку вина, - говорит Ольга Николаевна.

Она родилась в городе Ичня. Работала учителем украинского языка и литературы в школе, преподавала в институте экологических наук. 50 лет живет в браке с мужем 77-летним Федором Несторовичем.

- Мы много лет прожили в Киеве. Я там училась, работала учительницей и вышла замуж. Федор больше 50 лет работал на стройке. Начинал с рабочего, был бригадиром, а затем - прорабом. Имеет награду "Заслуженный строитель". Воспитали двоих детей. Когда они выросли, мы продали жилье и купили квартиру в Броварах, - рассказывает Ольга Николаевна.

- Но меня очень тянуло в родные края. Поэтому решили приобрести себе дачу. Долго ездили по селам и искали какую-то хатку. Но везде было дорого. Нашли только в Александровке, в 100 километрах от Киева. В доме с мужем устроили все удобства и переезжаем на лето. Держим кур, сажаем огород. Я очень люблю цветы. Весь двор в клумбах. Здесь нас хорошо приняли люди. Меня пригласили петь в коллективе "Барвинок". Ездили с концертами по району, на конкурсах занимали призовые места. К нам с мужем каждое лето приезжают внуки. Самому старшему Богдану 17 лет, Настенька на 2 года младше, а самому маленькому Андрюше - 9.