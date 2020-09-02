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четверг, 03 сентября 2020 05:20

Ольга Кицена родила мальчика для бездетной пары из Китая

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Винничанка 43-летняя Ольга Кицена два месяца тому назад родила мальчика для бездетной пары из Китая. С родителями ребенка на протяжении беременности не общалась и ни разу не виделась.

- Несколько лет тому назад наткнулась в интернете на информацию о суррогатном материнстве, — рассказывает Ольга Кицена. - Заинтересовалась. Потому что это возможность быстро заработать приличную сумму на собственное жилье, не выезжая из страны и не оставляя своего ребенка. Но тогда в клинике репродуктивной медицины мне отказали — не подходила по возрасту. А в прошлом году позвонили, пригласили принять участие в программе. Потому что им не хватает суррогатных матерей. Долго не колебалась. Посоветовалась с 13-летней дочерью и поехала в Киев на собеседование.

Подготовка к процедуре длилась месяц. Будущих суррогатных матерей обследуют, при необходимости выравнивают гормональный фон.

— Больше боялась испортить фигуру, чем рожать, — продолжает. - Потому что это моя визитная карточка - работаю фитнес-тренером. Хотя это и испытание для спортсменки — восстановиться после родов. После кесарева сечения это дается сложнее, чем я думала. Веду блог в Инстраграме, на примере показываю, как возвращать красивую фигуру и быть здоровой.

За период беременности Ольга набрала 17 кг.

За каждой суррогатной матерью закрепляют медсестру, которая постоянно на связи. Специалисты клиники контролируют течение беременности. Правда, мальчик родился раньше запланированного срока. Появился на свет с весом 2 кг 540 г.

Ольга признается, что почувствовала радость, когда увидела ребенка.

- Такое ощущение охватывает каждого, кто смотрит на малыша. Суррогатные матери осознают, что им подсаживают чужого ребенка и у него есть его родные биологические родители. Поэтому о материнских чувствах и речи быть не может. После программы, кроме заработанных денег, появляется ощущение, что ты помогла людям.

Гонорар суррогатных матерей колеблется от 13 до 30 тыс. евро. Ольга Кицена на заработанные деньги приобрела садовый дом в Виннице.

Из-за карантинных ограничений младенцы, рожденные от суррогатных матерей, находящихся в столичном отеле "Венеция". Пока родители не могут их забрать, за малышами круглосуточно присматривает медперсонал клиники репродуктивных технологий.

— Директор клиники спрашивал, не хотела бы я еще раз принять участие в программе. Но я отказалась, — говорит Ольга Кицена. - После кесарева нельзя беременеть по меньшей мере два года. А во-вторых, хочу создать собственную семью.

Ольга воспитывает дочь сама.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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