Ольга Иванова погибла во время веломарафона

По смерти велосипедистки 38-летней Ольги Ивановой прошло 40 дней. Она погибла в Венгрии во время марафона "НОУ Кейп 4000". 28 июля около 23:30 на трассе ее сбила машина. 44-летний водитель не заметил женщину в темноте. От полученных травм погибла.

- С Олей познакомились 10 лет тому назад. Тогда она впервые приехала в Украину из России. Встречалась с моим лучшим другом Сашей. Сначала не понравилась мне. Но время показало, что я ошибался. Саша с Олей стали хорошей парой, - рассказывает друг Андрей Снежко. - С Олей мы часто шутили о России, особенно, когда началась война. Я подкалывал, что она москалька. Смеялась. Хотя больно воспринимала нападение РФ на Украину.

Ольга Иванова была биохимиком по образованию. Работала в фармацевтической компании, которая занимается лицензированием зарубежных препаратов в Украине.

- Запомнилась кудрявой блондинкой, - говорит Снежко. - Энергичной и эмоциональной. Любила спорт. Была настойчива в науке, в намерениях создать классную жизнь в Украине. Хотела выучить украинский и устроиться на хорошую работу.

С Ольгой Ивановой попрощались 25 августа на колумбарии Байкового кладбища. Урну с прахом из Венгрии привез ее муж Александр Резун.