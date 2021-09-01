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четверг, 02 сентября 2021 05:11

Ольга Иванова погибла во время веломарафона

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По смерти велосипедистки 38-летней Ольги Ивановой прошло 40 дней. Она погибла в Венгрии во время марафона "НОУ Кейп 4000". 28 июля около 23:30 на трассе ее сбила машина. 44-летний водитель не заметил женщину в темноте. От полученных травм погибла.

- С Олей познакомились 10 лет тому назад. Тогда она впервые приехала в Украину из России. Встречалась с моим лучшим другом Сашей. Сначала не понравилась мне. Но время показало, что я ошибался. Саша с Олей стали хорошей парой, - рассказывает друг Андрей Снежко. - С Олей мы часто шутили о России, особенно, когда началась война. Я подкалывал, что она москалька. Смеялась. Хотя больно воспринимала нападение РФ на Украину.

Ольга Иванова была биохимиком по образованию. Работала в фармацевтической компании, которая занимается лицензированием зарубежных препаратов в Украине.

- Запомнилась кудрявой блондинкой, - говорит Снежко. - Энергичной и эмоциональной. Любила спорт. Была настойчива в науке, в намерениях создать классную жизнь в Украине. Хотела выучить украинский и устроиться на хорошую работу.

С Ольгой Ивановой попрощались 25 августа на колумбарии Байкового кладбища. Урну с прахом из Венгрии привез ее муж Александр Резун.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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