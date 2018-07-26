Ольга Дудченко в Скниловской трагедии потеряла дочку и мужа

— "Там будет отличный праздник. Во Львове еще такого не было" — так Иванка, подружка моей дочки, приглашала нас на Скниловский аэродром. Она должна была выступать на сцене, — рассказывает львовянка 57-летняя Ольга Дудченко. В Скниловской трагедии потеряла дочку 7-летнюю Марьяну и мужа 42-летнего Сергея Дудченко.

Сегодня исполняется 16 лет со дня самой массовой в истории авиашоу катастрофы. Она произошла 27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме возле Львова. Истребитель Су-27 упал в толпу зрителей. Погибли 77 человек. В частности — 28 детей. Пострадали более 500 людей.

— Мы не обещали Иванке, что придем. Моя мать накануне попала в больницу с давлением. Муж должен был идти в гараж ремонтировать машину. Я после того, как навещу маму, собиралась на дачу.

Марьянка в пятницу вечером долго гуляла во дворе, и в субботу проснулась аж в 11 часов. Взгрустнула, потому что шоу должно было начинаться в 10:00. А мы еще и говорим, что имеем другие планы. Говорит, Иванка будет плакать, если не придем. Тогда муж отложил все дела. Они вдвоем собрались. Я им положила с собой компот, пляцок из яблок, который ночью испекла.

Сергей дал мне немного денег. А Марьянка у него из бумажника взяла еще 20 и 50 гривен. Дала мне. Говорит: "Мам, тебе нужно больше". Я дочку прошу: "Веди себя хорошо". Потому что она была очень непоседливая. Отвечает: "Я буду очень послушной". Муж махнул рукой, мол, зря переживаю. И ушли. Я побежала к окну им помахать, но уже не увидела.

Как узнали о смерти родных?

— До обеда наварила есть, убрала и такая была довольная собой, что они скоро придут, а я уже справилась. Аэродром от нас в 3–4 километрах. Но я сильный грохот услышала. Еще удивилась, разве же они там летают? Думала, будут стоять, как на параде.

На протяжении следующих двух часов уже переживала. Писала Сергею на пейджер, он не отвечал. Позвонила родственница из Скнилова. Спрашивает, мы дома? Говорю, да. Имела в виду, что из Львова никуда не поехали, потому что 3 августа имели билеты на море в Одессу. А она: "Слава богу, потому что у нас самолет упал на людей". А я ей, что Сергей и Марьяна — там.

Начала звонить родственникам Иванки. Они по воду пошли за несколько минут перед катастрофой. Сказали, что мои живы. Сергей пострадавших спасает, он же врач. Я не поверила. Он бы попросил ребенка забрать, чтобы она того не видела. Говорили, там изувеченные тела и много крови.

Как вы нашли мужа и дочку?

— На аэродром не пускали. Позвонила журналистке Наталии Балюк, редактору "Высокого Замка". Ее Юличка с Марьянкой в садик ходили. Поехали вместе. А там говорят: "Живые пошли домой, раненые в больницах, а мертвые остаются на аэродроме".

Объехали все больницы. Нам отвечали, что таких в списках нет. Уже наизусть те списки знали. В полпервого ночи добрались в городской морг. Его работник позволил зайти. Я перекрестилась и двинулась. А он увидел крест — и запретил. Подумал, что не выдержу. Как раз подъехал к моргу последний борт с погибшими. Грузовик покрыт черными кульками. И первую спускают мою Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек. Плакала изо всех сил. Но была счастлива, что нашла тело. Потому что не все родители могли детей похоронить. Кто ручки в могилу клал, кто ножки, кто игрушку.

Сергея нашли на следующий день. Его коллеги узнали по рукам. Только в четверг с ним делали операцию. Работал акушером-гинекологом. Марьянка тоже врачом в роддоме хотела стать. В детстве увидела, как рождаются козлята.

Сергей с собой брал фотоаппарат. Говорила ему, чтобы кто-то сделал их общее фото, потому что не имели такого. Там были снимки с Пасхи, и с последнего звонка, и с Марьяниного дня рождения. Фотоаппарат так и не нашли.

Как они погибли?

— Оказались в самом эпицентре. Валерий Рудь, у которого там погиб брат Александр, снимал все на камеру. Потом я видела на замедленных кадрах, как Сергей потянулся к Марьянке, чтобы прижать. Не успел, потому что их отбросило друг от друга на 50 метров. Скорость самолета была 350 метров в секунду. Оба погибли от травм головы. Сергею переломало еще и руки.

Какими они были в жизни?

— Сергей — добрый, чуткий. Он был хорошим врачом, много времени на работе проводил. Но как Марьянка шла в первый класс, взял выходной. Весь день с ней делал тесты. Потом учителя спрашивали, кто ее так хорошо подготовил.

Дочка читать-писать умела, английский ей давался. Смотрела мультики на французском, польском. Танцевала в хореографическом ансамбле "Солнышко". Охотно шла в школу. Боялась опоздать на линейку в понедельник, когда пели гимн Украины.

На последний звонок в первом классе учительница сказала всем надеть темный низ и белый верх. А Марьянка хотела надеть украинский строй. Я не позволила, теперь жалею.

Как поминаете их?

— Каждое воскресенье хожу к каплице в Скнилове. Раз на месяц бываем на аэродроме. На день рождения на могилу дочки принесла 23 розы — ей должно было исполнится столько лет.

В выпускной год дети из ее класса с учителями на последний звонок собрались на кладбище. Мне было трудно. Не хотела их разочаровывать слезами. Но услышала гимн Украины, на который так спешила Марьяна. Поняла, что должна там быть.

Сколько времени вам понадобилось, чтобы все пережить?

— Рана не зажила, а лишь зарубцевалась. Время не уменьшает страданий. Смерть ребенка — тяжелее всего, что может выпасть на судьбу матери. А потеря мужа лишила меня опоры и поддержки, возможности иметь еще детей.

Я осталась одна. Живу с 82-летней мамой. Три года не работаю по состоянию здоровья. Имею проблемы со зрением и сердцем. До того была главным бухгалтером на фирме.

Поддерживаете связь с другими людьми, которые потеряли родных в Скнилове?

— В одной семье погибли две дочери. Они родили еще двух ребят. У еще одних после трагедии появились на свет сын и дочка. Некоторые, как и я, остались одни. Кто от онкологии лечится, кто до сих пор во львовской психушке на Кульпарковской лежит.

Мне тогда помогла психотерапевт Оксана Кулик. Ежедневно приходила и мы проговаривалии все, что произошло. Конечно, поддерживали родственники и знакомые.

Какую помощь получаете от государства?

— Вспоминают о нас раз в году. От горсовета дали 2 тысячи гривен. Раньше давали по 500.

На Голосковском кладбища во Львове похоронены 350 килограммов биомассы. А Украина не признала Скниловскую катастрофу трагедией. Статус потерпевших не имеем. Ни льгот, ни социальной помощи. Ни один президент не извинился за то, что произошло.

Четырех генералов оправдали

27 июля 2002 года на аэродроме в Скнилове возле Львова отмечали 60-летие 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины. Устроили шоу. На него пришли посмотреть около 10 тыс. людей.

Подготовленный Миг-29 из-за погодных условий не смог вылететь во Львов. Вместо ного задействовали Су-27. Фигуры высшего пилотажа выполняли пилоты Владимир Топонарь и Юрий Егоров. В 12:52 самолет упал в толпу и взорвался. Пилоты скатапультировались. Погибли 77 человек.

Причиной трагедии Генпрокуратура назвала плохую организацию мероприятия. Пилотов обвинили в небрежности. Они не признавали свою вину. Указывали, что их полетные карты значительно отличались от местности, где были маневры. И выполняли их на самолете, на котором не тренировались.

Владимир Топонарь получил 14 лет тюрьмы, Юрий Егоров — восемь. Заместителя командующего 14-м авиационным корпусом Анатолия Третякова приговорили к шести годам заключения, пять лет получил руководитель полетов с земли Юрий Яцюк. В 2007-м президент Виктор Ющенко помиловал Третякова и сократил срок заключения Егорову до трех лет. Четырех генералов, дела которых рассматривал Военный апелляционный суд, оправдали в октябре 2008-го.

Семьям выплатили от 10 до 100 тыс. грн. В Европейском суде по правам человека рассматривали 33 дела о компенсациях. В 2016 году ЕСПЧ признал иски необоснованными, потому что Украина не скрывала этот инцидент и провела полное расследование.