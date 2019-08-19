Ольга Дудченко нашла метод расшифровки ДНК

Украинская ученая изобрела уникальный метод работы с геномом. Он позволит быстрее и проще находить из миллиарда геномов необходимый.

34-летняя Ольга Дудченко создала способ быстрого определения последовательности генома. За это попала в рейтинг инноваторов "35 до 35" журнала "Эмайти Технолоджи Ревю" Массачусетского технологического института в США. В ежегодный рейтинг входит перечень ученых до 35 лет, которые сделали значительный взнос в науку.

Сейчас современные приборы могут за два дня считать ДНК чего угодно, начиная от арахиса и баклажана, заканчивая броненосцем. Однако в итоге выходят миллиарды дезорганизованных фрагментов кода ДНК. Ольга Дудченко придумала, как сделать следующий шаг — склеить эти кусочки вместе в правильном порядке, чтобы выявить собственно геном. В конце 2018 года Дудченко вместе с коллегами представила "ДНК-зоопарк". В нем есть хромосомные последовательности животных, которые находятся на грани вымирания: гепард, красная панда, бразильский дикобраз и 50 других видов.