Ольга Драпак три раза в неделю проходила гемодиализ

Сорок дней прошли по смерти бывшего директора Ивано-Франковской школы №13 Ольги Драпак. Умерла 68-летней. У нее был сахарный диабет, проблемы с сердцем и почками. Три раза в неделю проходила гемодиализ.

- Ольга Леонидовна 33 года работала директором школы. В 2018 году ушла на заслуженный отдых. Но и после того продолжала жить школой. У нее было много идей, всегда могла дать дельный совет, - рассказывает коллега Ольга Курман. - Она была доброжелательная, открытая и искренняя. Хотя и пыталась быть строгой, но ни с кем не конфликтовала. Все ее любили.

Ольга Драпак была родом из Запорожья. Окончила филологический факультет Черновицкого университета им. Юрия Федьковича. Работала учительницей немецкого языка. В Ивано-Франковск переехала в 1976-м. Была пионервожатой, заместителем директора по воспитательной работе школы №13. Возглавила учебное заведение в 1985 году.

Ольгу Драпак похоронили в Киеве. С мужем воспитали сыновей Алексея и Николая. Остались внуки Злата и Ляна.