Олег Семчина не пережил последствия ковида

Во Львове умер солист ансамбля "Лемковина" 72-летний Олег СЕМЧИНА. У него была коронавирусная инфекция. Болезнь вызвала осложнения.

- Причиной смерти стали последствия ковида. Хотя тест и не подтверждал болезнь, - рассказывает участница ансамбля 62-летняя Ольга Федоро. - Олег любил песню. Кроме ансамбля, пел в церкви. Имел хороший голос, его любили слушатели. Мы ездили выступать по Украине. В начале независимости часто бывали за рубежом. Голос Олега представлял ансамбль и всю страну. Ему нравились эти поездки. Был артистичный. Когда на сцене случались недоразумения, умел выйти из ситуации. Публика даже не замечала, что у нас проблемы.

Народный ансамбль песни и танца "Лемковина" организовали в 1969 году лемки, которых депортировали из восточной Польши. Олег Семчина пел в коллективе с 1980-х. Осталась сестра.