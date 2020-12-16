Олег Модзелевский умер от опухоли головного мозга

- Олег рассказывал, что его прооперировали. Но через какое-то время появилась новая опухоль, пошли метастазы. К сожалению, процесс был необратим. 30 ноября он умер, — говорит художник 74-летний Юрий ЗМОРОВИЧ о друге, актере Олеге Модзелевском. Умер от повторной опухоли головного мозга.

Олег Модзелевский родился в русском Томске. В детстве любил рисовать. Подростком увлекся кино. Окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого. Работал оператором, занимался фотографией и живописью. Снимался в фильмах и сериалах. У него остались жена Светлана и сын Александр.

— Что оборвалась жизнь Олега, узнал от его жены. Она сообщила по телефону, - говорит Зморович. - В одно мгновение потерял замечательного друга и единомышленника. Был знаком с ним с 1970-х. Тогда вместе работали на студии "Киевнаучфильм". За 10 лет подружились. Вместе реализовывали ряд совместных художественных и фотопроектов. Олега часто приглашали на съемки телепередач, клипов и фильмов. В кино чаще всего играл роли священнослужителей и монахов. Сам отснял два документальных фильма о Киеве начала ХХ века. Он был философом, мир воспринимал несколько иронично. Уникально добрый и открытый к жизни и людям.