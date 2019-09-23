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вторник, 24 сентября 2019 06:00

Олег Литвак три месяца лежал в больнице

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20 сентября на Байковом кладбище в Киеве похоронили юриста 71-летнего Олега Литвака. 10 лет боролся с раком. Последние три месяца провел в больнице.

- Олег Николаевич отошел мужественно, много лет борясь с тяжелой болезнью, - говорит журналист Юрий Дорошенко, 42 года. - Он был следователь от Бога. Имел талант и искреннюю душу. Мы познакомились с ним в 1997 году, когда он исполнял обязанности генерального прокурора. Я пришел к нему на интервью, и он меня принял. После этого мы стали друзьями на долгие годы. В трудные моменты я всегда обращался к нему за искренним советом и поддержкой. И Олег Николаевич был рядом. Мы мечтали написать книгу его воспоминаний. Даже составили план, но обстоятельства не давали его завершить.

Олег Литвак родился в селе Олещин Тлумацкого района на Прикарпатье. Окончил Харьковский юридический институт. Работал в прокуратуре на разных должностях. В 1987 году получил повышение и переехал в Москву. Был следователем по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР.

- Он вернулся из России, как только провозгласили независимость Украины. Имел там блестящую карьеру, но все бросил, потому что любил родную страну, - говорит Дорошенко.

В 1996-м стал помощником тогдашнего президента Леонида Кучмы по правовым вопросам, впоследствии возглавил Национальное Бюро расследований Украины. Год исполнял обязанности генерального прокурора.

- Он проводил громкие расследования, - продолжает Дорошенко. - Допрашивал президента СССР Михаила Горбачева, арестовывал Юрия Чурбанова, зятя Брежнева.

Литвак был народным депутатом третьего созыва Верховной Рады. После этого работал проректором Киевского международного университета и ректором Национальной академии прокуратуры Украины.

- Полномочия ректора он добровольно сложил в 2015 году, когда генеральным прокурором стал Виктор Шокин. Не хотел смотреть, как разрушают Академию, - говорит Юрий Дорошенко. - Олег Михайлович был невысокого роста, но в компании всегда оказывался в центре внимания. Был человечный, интересовался проблемами других. Видел, как он, выходя из машины, расспрашивал парковщика об его делах и семье.

Был женат на инженере 66-летней Надежде Александровне. У него остались две дочери: 47-летняя Елена - гинеколог, Светлана, 40 лет, - нейрохирург.

Автор: Марта ГАЛКА
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