Олег Чернобай умер в спортзале

В память головы Ковпаковского районного суда города Сумы 50-летнего Олега Чернобая справили девятины. Ему стало плохо во время занятия в местном спортивном клубе "Бетон".

Чернобай стал председателем райсуда в 2009 году. В 2017-м участвовал в конкурсе на должность судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. На его избрание наложили вето. Причиной стало некорректное и неполное внесение информации в декларации, сокрытие имущества. Последние несколько лет пользовался семью автомобилями по доверенности. Машины были записаны на его тещу-пенсионерку.

Мужчину похоронили на Барановском кладбище в Сумах. Его жена работает в Хозяйственном суде Сумской обл. Воспитывали дочь Татьяну.