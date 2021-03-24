- 24 февраля брату сделали тест на коронавирус. Результат был положительный. Лег лечиться в госпиталь. Сначала только держалась высокая температура, а потом ему стало трудно дышать. В начале марта оказался в реанимации. Живым домой не вернулся, - говорит 51-летний Владимир Франчук о своем брате юристе и волонтере Александре ФРАНЧУКЕ, 61 год. С ним простились в Киеве.

Александр Франчук родом из села Долиновка Гайворонского района Кировоградской области. Окончил Суворовское и Высшее артиллерийское командное училище в Одессе. 11 лет служил в Вооруженных силах. В 1992 году поехал на службу в Германию. Через несколько лет вернулся в Украину. Окончил Национальную академию внутренних дел. Работал в Министерстве внутренних дел. На пенсии занимался адвокатской практикой.

- В 2014 году он ее приостановил, - говорит Владимир Франчук. - После революции достоинства начал помогать фронту. Сначала был волонтером. Потом поехал на Донбасс. Служил начальником артиллерии Северного территориального командования Национальной гвардии Украины. В 2017 году должность сократили, брат уволился. Три года тому назад открыл адвокатское бюро Александра Франчук. Работал там до последнего.

Мужчину кремировали. Прах похоронят на Байковом кладбище в Киеве. У Франчука остались жена 51-летняя Ирина, дочь Анна, 35 лет, и внук 10-летний Эрик.

- Александр был справедливый и принципиальный, - говорит Владимир. - Любил, чтобы все было по-честному. Открытый, простой и прямой. Его уважали и почитали. Он многим помог. Раскрыл сотни преступлений. А когда был на Донбассе, десятки раз рисковал собственной жизнью.