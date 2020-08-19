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четверг, 20 августа 2020 05:40

"Оборудовали кухню, туалет. Имели холодильник"

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- В феврале возникла идея сплавиться по Днестру на плоту. Друзья меня поддержали. Но готовых плотов нужной конструкции не было, поэтому решили смастерить, - рассказывает черновчанин Александр Закревский, 30 лет. С 5 товарищами путешествовал по Днестру на самодельном плоту.

Сплав продолжался 5 дней. За это время преодолели 130 км по руслу реки.

- Полгода готовились - искали в интернете модели плотов, обдумывали проект, - говорит Александр Закревский. - Каждую субботу собирались в гараже нашего приятеля Романа Канарского и мастерили. Основой плота стали 19 пластиковых бочек. На разных предприятиях и станциях техобслуживания рассказывали о своей идее, и пластиковые бочки из-под жидкостей нам отдавали даром. Каркас плота изготовили из дерева. Готовая конструкция может выдержать до 3 тонн.

Плот - двухэтажный, размером 7 на 4 метра.

- Хотели полноценно отдыхать, поэтому для этого создали все условия, - продолжает. - Оборудовали кухню, туалет. Имели холодильник, морозильную камеру. Техника работала от генератора и солнечных панелей.

В сплав отправились из села Онут Заставнивского района Черновицкой области. Финишировали в селе Макаровка Кельменецкого района.

- К пункту отправления плот доставили разобранным. Складывали его на берегу, - присоединяется к разговору участница путешествия Юлия Назарик, 33 года. - Я была единственная девушка на судне. На условия не жаловалась. Они были достаточно комфортные. Ребята продумали все до мелочей. Единственное - не было горячего душа. Но покупаться можно было в Днестре.

- Капитаном и шеф-поваром был Александр Закревский, - говорит Роман Канарский. - Он закупил много мяса, фруктов, овощей, круп. Взял даже замороженные мидии. Спланировал ежедневное трехразовое меню. Утром могла быть яичница, потом что-то интереснее - солянка, плов, банош, шашлыки, стейки, горячий салат с телятиной. Не голодали. К тому же рыбачили. Готовили уху и жарили рыбу.

Компания весь день проводила на воде. Вечером пришвартовывались к берегу. Ночевали в палатке на плоту.

- Поразили пейзажи, - говорит Юлия Назарик. - Но разочаровало отношение людей к природе. Повсюду на берегах полно мусора. Мы его собирали в мешки. Свое хламье привезли в Черновцы и выбросили уже дома.

После завершения путешествия плот оставили у знакомых. Говорят, вскоре еще одна компания будет сплавляться на нем по реке.

- На путешествие мы потратили символическую сумму - 15 тысяч гривен. По сравнению с зарубежным отдыхом, на такую группу людей это - немного, - говорит Александр Закревский.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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