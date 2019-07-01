О смерти Василия Чорнея родные не знали пять дней

В селе Троица Снятинского района Ивано-Франковской области простились с 36-летним Василием ЧОРНЕЕМ. Умер в Польше. Там работал на предприятии по изготовлению гробов.

- Мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание, - рассказывает представитель польской полиции Анджей Боровяк. - Когда работники сообщили об этом хозяйке предприятия, она приказала всем идти домой. На следующий день мужчину мертвым нашли в лесополосе в 125 километрах от работы. Владелицу предприятия взяли под стражу. За неоказание помощи и неумышленное причинение смерти ей грозит до пяти лет заключения.

- 15 июня у нашей дочери был день рождения. И Василий не позвонил ее поздравить и на звонки не отвечал, - говорит жена Наталья Чорней. - О том, что уже тогда был неживой, узнали через пять дней после его смерти. Сосед случайно увидел фотографию Василия в социальной сети. Под ней была подпись: "На обочине Познани нашли человека. Ищем родных".

Василий Чорней был строителем и столяром. На заработки в Польшу уехал в феврале.

- Раньше муж работал на местном заводе, - говорит Наталья. - После его закрытия стал ездить по заработкам. Сначала - по Украине. Затем отправился в Чехию, а в конце февраля - в Польшу. Работал нелегально. Говорил, в цехе жарко и много пыли, а работать приходится более 10 часов в сутки. Вернуться было не за что - зарплату ему не выплачивали.

У Василия Чорнея остались сын и две дочери. За перевозку его тела в Украину родные заплатили 40 тыс. грн.