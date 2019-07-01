О смерти Василия Чорнея родные не знали пять дней

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1206
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1494
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1503
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3340
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2214
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1602
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24867
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1602
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1557
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2160
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
Просмотров: 297
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 06:25

О смерти Василия Чорнея родные не знали пять дней

  Комментировать

В селе Троица Снятинского района Ивано-Франковской области простились с 36-летним Василием ЧОРНЕЕМ. Умер в Польше. Там работал на предприятии по изготовлению гробов.

- Мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание, - рассказывает представитель польской полиции Анджей Боровяк. - Когда работники сообщили об этом хозяйке предприятия, она приказала всем идти домой. На следующий день мужчину мертвым нашли в лесополосе в 125 километрах от работы. Владелицу предприятия взяли под стражу. За неоказание помощи и неумышленное причинение смерти ей грозит до пяти лет заключения.

- 15 июня у нашей дочери был день рождения. И Василий не позвонил ее поздравить и на звонки не отвечал, - говорит жена Наталья Чорней. - О том, что уже тогда был неживой, узнали через пять дней после его смерти. Сосед случайно увидел фотографию Василия в социальной сети. Под ней была подпись: "На обочине Познани нашли человека. Ищем родных".

Василий Чорней был строителем и столяром. На заработки в Польшу уехал в феврале.

- Раньше муж работал на местном заводе, - говорит Наталья. - После его закрытия стал ездить по заработкам. Сначала - по Украине. Затем отправился в Чехию, а в конце февраля - в Польшу. Работал нелегально. Говорил, в цехе жарко и много пыли, а работать приходится более 10 часов в сутки. Вернуться было не за что - зарплату ему не выплачивали.

У Василия Чорнея остались сын и две дочери. За перевозку его тела в Украину родные заплатили 40 тыс. грн.

Автор: Марта ГАЛКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «О смерти Василия Чорнея родные не знали пять дней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 140888
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 93297
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 64915
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 29404
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 22680
Люди
"Для всех приготовлены пули и доллары. Кого не смогут купить, того убьют"
"Для всех приготовлены пули и доллары. Кого не смогут купить, того убьют"
Прах Андрея Харитонова похоронят в Киеве
Прах Андрея Харитонова похоронят в Киеве
Не умела плавать, но бросилась спасать мальчика
Не умела плавать, но бросилась спасать мальчика Просмотров: 45
"Позвонил один мужчина. Говорит: выпил вашу траву, а теперь надо женщину"
"Позвонил один мужчина. Говорит: выпил вашу траву, а теперь надо женщину" Просмотров: 45
Диагноз стал потрясением
Диагноз стал потрясением Просмотров: 9
Больше всего комментируют
12
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
4
Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков
Голосов: 3892
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua