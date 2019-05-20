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вторник, 21 мая 2019 06:00

"Ночевали мы в монастыре. Уснуть не могли"

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13-летний Олег ОЛИВКО из города Рава-Русская Жолковского района на Львовщине знает сотню оперных партий. Может идентифицировать их только по движениям губ солистов. Он стал победителем четвертого выпуска телешоу "Дивовижні люди". Выиграл 100 тыс. грн.

— Когда Олегу было 1,5–2 года, любил смотреть по телевизору выступления оперных певцов, — рассказывает мать 36-летняя Ярина Оливко-Завада. — У нас тогда был старый телевизор. В нем часто исчезал звук. Однажды это произошло, когда сын сидел перед экраном. Смотрел внимательно, а потом сказал: "А я знаю, какую арию сейчас исполняют". Потом начал пытаться напевать. Когда крестная Олега увидела это, посоветовала отдать сына на музыку.

Пением он начал заниматься в 6 лет.

— Преподаватель Галина Мороз сразу сказала, что будет готовить сына к районному конкурсу "Веселка", — продолжает. — У меня был шок. Не понимала, как он сможет петь на конкурсе, когда вообще не разговаривает. Но она заверила, что у Олега феноменальные слух и память. Он получил приз зрительских симпатий. С тех пор организаторы приглашали его на этот конкурс ежегодно. Становился призером и победителем. В 2017-м получил гран-при.

В 2015 году Олег Оливко принял участие в международном конкурсе "Песня сердца", который организует греко-католическая церковь.

— Песню "Молитва за мир" для Олега написала его учительница музыки, — говорит Ярина Оливко-Завада. - Перед отбором сын заболел и начал хрипнуть. Потерял голос. Врачи сказали, чтобы не разговаривал. Когда хотел что-то сказать, писал в блокноте. Перед выходом на сцену не распевался. Оставила его с преподавателем, а сама пошла в зал. Волновалась, дрожали руки и ноги. Эту песню Олег не просто спел — он ее пережил. На отборе ему дали первое место. Финал конкурса проходил во Львовской духовной семинарии, длился весь день. Победителей должны были объявить утром после службы. Ночевали мы в монастыре. Уснуть не могли. В полночь вышли прогуляться по территории. Увидели, что судьи до сих пор спорят. Участников много было, все голосистые и талантливые. Утром оказалось, что он занял второе место. Призеры выступили на гала-концерте во львовской филармонии, а потом их повезли в Ватикан выступать перед Папой Римским.

Олег Оливко учится в седьмом классе. Его родители — военные. Воспитывают еще Анастасию, 11 лет, и 6-месячную Юстину.

— Прихожу со школы и сажусь учить арии, — говорит Олег. — Кроме того, еще помогаю маме. Пока она готовит кушать, смотрю за младшей сестренкой, убираю. Два-три раза в неделю хожу на пение. Вместе со старшей сестрой Настей посещаем занятия по народным танцам. Раньше учился играть на фортепиано, но без своего инструмента это сложно. Хочу купить его за выигранные деньги.

— В школе Олег изучает три иностранных языка: английский, немецкий и польский, — добавляет Ярина Оливко-Завада.

Автор: София ТКАЧУК
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