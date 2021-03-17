Николаю Буравскому сделали операцию на глазах

Девять дней прошло по смерти артиста и основателя киевского театра "Берегиня" 80-летнего Николая Буравского. Скончался от острой сосудистой недостаточности.

- У отца были проблемы с сосудами, - рассказывает дочь 43-летняя Марина Корогода. - Недавно ему сделали операцию на глазах, потому что диагностировали катаракту. Потом у него случился микроинсульт. Лежал в больнице. После выписки планировал вернуться к работе. Но не судьба. Умер внезапно.

Родился Николай Александрович в селе Бровки Житомирской области. После окончания Киевской консерватории преподавал в Нежинском педагогическом институте. Затем был дирижером в Национальной капелле бандуристов. В 1988 году открыл в столице театр украинского фольклора "Берегиня". Там работали его жена и дочь.

- Отец любил искусство и фольклор. Обожал украинские песни. Даже болея, слушал их. Он делал все, чтобы сохранить украинский фольклор. До последнего продолжал работать. Завершал работу над "Животоками" - премьерной программой театра, - говорит Марина Корогода. - Он был хорошим человеком, хорошим мужем и замечательным отцом.

Николая Буравского похоронили в Бортничах под Киевом.