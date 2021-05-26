Николая Ковалева похоронили рядом с матерью

В реанимационном отделении Тростянецкой городской больницы в Сумской области от осложнений коронавируса остановилось сердце фотографа Николая Ковалева, 44 года. 24 апреля умерла его мать Ольга ЧЕРКАШИНА. У нее тоже был коронавирус.

- Ольга Николаевна умерла в реанимации от осложнений, - рассказывает знакомая Светлана Сасина. - Коля плохо себя чувствовал уже тогда. В день похорон тети Оли разговаривали с ним по телефону. Говорил, что возле матери место еще есть. Я говорила: "Не сглазь!" После этого Николай слег. У него обнаружили ковид и забрали в больницу. Умер 10 мая. У него осталась дочь.

Николай Ковалев окончил Украинский университет пищевых технологий. Имел специальность инженера-механика. 20 лет работал на кондитерской фабрике "Монделис Украина". Был старшим оператором линии. В свободное время занимался фотографией.

- Это было хобби его жизни, - говорит знакомая 44-летняя Леся Шелест. - Николай всегда носил профессиональную фотокамеру и принадлежности для съемок. Его часто можно было встретить в городском парке, где он устраивал фотосессии. Снимал людей, пейзажи, интересные события. Мастерски играл на баяне, имел замечательный голос.

- Колю знал весь Тростянец. Всегда был душой компании, - рассказывает Юлия Веселкина. Знала Ковалева со школы. - Когда виделись в последний раз, вспоминали фотоколлаж, где Коля изображен в огне. Шутили, что вышел "огненный хлопец".

Прекрасно разбирался в технике, гаджетах, помогал чинить компьютер. Старался выручить всех, кто обращался к нему.