Николай Николаенко две недели не дожил до 100 лет

В Кривом Роге на Днепропетровщине справили сороковины по поэту и журналисту Николаю Николаенко. Его сердце остановилось на 100-м году. До юбилея не дожил две недели.

- Готовились достойно поздравить Николая Антоновича со столетием, а вместо этого приходится провожать его в последний путь, - говорят в Днепропетровской организации Национального союза журналистов. - Был полон сил и энергии. Его смерть стала неожиданностью.

Николай Николаенко родился в селе Марьяновка под Кривым Рогом в семье горняка. Писать стихи начал в школьные годы. Во время учебы в Запорожском педагогическом институте работал в газете "Красное Запорожье". Участвовал во Второй мировой войне. Был командиром артиллерийской батареи.

- Когда закончилась война, собрал стихи, написанные с 1941-го по 1945 год. Отправил их письмом к Максиму Рыльскому, - рассказывал Николаенко. - Ответа не получил и уже ни на что не надеялся. После демобилизации ехал в поезде. Взял себе несколько украиноязычных журналов. В издании "Украина" увидел стихи, которые присылал Рыльскому. Поблагодарил его уже тогда, когда меня приняли в Союз писателей. Он спросил, кем работаю. Ответил - учителем. Максим Тадеевич сказал: "Учительство повредит вашему творчеству". Это действительно было так. Думал, пойду на пенсию и полностью отдамся творчеству. Теперь время есть, но сил не хватает.

Был директором школы в Кривом Роге. Впоследствии решил посвятить себя журналистике. Работал редактором в газетах и издательствах. Возглавлял Днепропетровскую областную студию телевидения. Написал пять повестей, две пьесы. Издал 38 поэтических сборников. Остались трое детей, пятеро внуков и семь правнуков.