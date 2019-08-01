Николай Михайленко выиграл 1000 гривен

— "Газету по-украински" начал выписывать три года назад. Один знакомый ее читает 10 лет. Рассказал, что хорошая. Я почитал и мне тоже понравилась. Себя в списке победителей увидел, когда был на почте. Обрадовался. В нашем селе уже были случаи, что люди тоже что-то выигрывали. Мы с женой на эту тысячу накупили лекарств, — говорит 83-летний Николай Михайленко из села Степное Бериславского района на Херсонщине.

Он выписал "Газету по-украински". Отправил копию квитанции в адрес редакции и выиграл 1 тыс. грн.

— Я родился в селе Вовкивское Бериславского района. У родителей нас были семеро: трое братьев и четыре сестры, — говорит Николай Михайлович. — Я среди них был самый старший. В школу ходили в соседнее село за пять километров. Того села и моего уже нет. Меня призвали в армию. Служил пограничником в Ленинградской области, а потом на границе с Финляндией. После армии колхоз меня направил в школу бухгалтеров. Потом заочно закончил техникум. В 24 года женился на соседке Марийке. Она моложе меня на шесть лет. Первые три года жили у моих родителей. А потом нам колхоз дал хату. Жена работала дояркой, а потом бухгалтером в профсоюзе. У нее 44 года трудового стажа. Я после окончания техникума был заместителем главного бухгалтера. 25 лет работал главным бухгалтером. Входил в ревизионную комиссию и ездил с проверками по хозяйствам всей Украины.

Супруги воспитали двух сыновей и дочку, имеют семеро внуков и пятеро правнуков.

— В свободное время люблю читать и играть в шахматы. Занимаюсь пчелами. А Марийка любит готовить. 20 ноября будет 59 лет, как мы поженились, — рассказывает Николай Михайленко.