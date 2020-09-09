Николай Козий озвучил текст томоса

7 сентября умер украинский диктор, актер дубляжа Николай Козий. Ему было 79 лет. "Голос эпохи", — написал генеральный продюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин.

Николай Козий озвучивал на украинском сериалы "Альф", "Коломбо", "Династия". Его можно услышать в фильмах "Уолл-стрит", "Титаник", "Миссис Даутфайр", "Король говорит".

Николай Тимофеевич был задействован в документальных лентах, познавательных передачах, аудиокнигах. Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате, озвучил текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Не позволял себе ошибаться. При нем и другим стыдно было не знать ударений или украинской орфоэпии. Все с ним становились выше на голову, — пишет основатель проекта "Живослово" Александр Штепан.

- Был голосом первых украинских реклам. Студии звали его озвучивать лордов и королей. Записал тысячи книг для Украинского общества слепых. Незрячие люди хотели установить ему памятник. Потому что все краски и эмоции книг им изображал Николай Козий. Они видели мир его голосом".