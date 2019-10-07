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вторник, 08 октября 2019 05:21

Николай Гладий скрывал гипертонию

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Справили девятины по военному 45-летнему Николаю Гладию из села Долгий Войнилов Калушского района Ивано-Франковской области. Когда был в Польше на заработках, повысилось давление, и произошло внутреннее кровоизлияние в мозг. Через пять дней скончался в реанимации местной больницы.

- Николай скрывал, что он гипертоник. Только на похоронах узнал, что были проблемы с давлением, - рассказывает товарищ Александр Соколовский, 41 год.

Николай Гладий раньше работал в фармацевтической компании. Был участником Революции достоинства. В 2015 году ушел на войну добровольцем. Служил в разведроте 53-й отдельной мотопехотной бригады. Через год демобилизовался.

- Когда Коля пришел домой, не мог найти работу, - говорит побратим 34-летний Валерий. Фамилию просит не указывать. - У нас так: "Ветеран войны? Да? Работы у нас нет". Все отфутболивают. Поэтому Коля должен был ехать на заработки в Европу.

Если бы таких людей, как он, было больше, мы имели бы меньше потерь на войне, - добавляет Валерий. - Он адекватно воспринимал критику командиров. Ни с кем не скандалил. Когда узнали, что он имеет разряд по стрельбе, просили учить новобранцев. Но он отказался стать инструктором. Говорил: "Я пришел защищать родную землю на передовой".

Мужчину похоронили в родном селе. Имел родителей и сестру.

Автор: Татьяна САРАХАН
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