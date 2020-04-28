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четверг, 30 апреля 2020 00:10

"Нет нормального хлеба. За буханку черного надо отдать 200 гривен"

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— Скучаю только по маме. Она живет сама, у нее больное сердце. Когда спрашивает, когда приеду — говорю, что скоро, — говорит спортсменка 28-летняя Оксана Пашкова из Змиева на Харьковщине. В марте в Таиланде завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тайскому боксу. Рейс, которым она с тренером Олегом Боровицким должны были возвращаться домой, отменили из-за карантина. Второй месяц не могут вылететь в Украину.

— Авиабилеты покупали в январе, когда и речи о карантине не было, — рассказывает Оксана Пашкова. — 27 февраля вылетели, а 20 марта должны были вернуться. Вылет переносили, но он так и не состоялся. Забили тревогу, когда заговорили, что карантин закончится в мае. У нас заканчивались деньги. А надо где-то жить и что то есть. Написали об этом в социальной сети. Люди перечисляли средства. Из власти никто не помог. В Министерстве иностранных дел Украины сказали: "Если у вас были деньги купить одни билеты будут и на другие". Они не знают, что спортсмены собирают средства год, чтобы поехать на чемпионат мира. Экономить приходится на всем.

Обращалась к президенту. Но вскоре его страницу для меня заблокировали, чтобы не могла тегнуть. Я спросила бы его, зачем каждый год несколько раз поднимаю на пьедестал почета наш флаг? Чтобы министры выписали себе премии?

Поддержали только в Харьковском облсовете. Пообещали заплатить за жилье, если нас не вернут до 3 мая. Также помогут с обсервацией в Украине. Из консульства написали, что будет спецрейс за 500 евро. Потом сообщили, что обойдется в 50 евро. Если согласимся на обсервацию, которая стоит 200 евро с человека без питания. Предлагали еще один рейс через Беларусь, но с многими пересадками. А потом надо еще добраться до Харькова. Автобусы и маршрутки берут от 50 до 100 евро.

Во время соревнований Оксана Пашкова жила в гостинице. Теперь арендует квартиру.

— Когда поняли, что придется задержаться надолго, стали искать дешевле жилье. Знакомые помогли снять на месяц однокомнатную гостинку в городе Паттайя с мини-кухней и маленькой ванной. Платим 6 тысяч батов. Это примерно столько же в гривне. В мае должны рассчитаться за свет и воду. Еще почти 1,5 тысячи батов тратим на продукты.

В Таиланде жизнь немного дешевле. Рестораны работают на вынос. Но службой доставки не пользуемся. Дорого. Скупаемся на рынке или в супермаркете. Готовим сами. Здесь филе курицы дешевле, чем в Украине — 48 гривен. Рис недорогой. Начался сезон фруктов, поэтому дешевые. Единственная трагедия для меня — у них нет нормального хлеба, местные вместо него едят рис. Их хлеб — тостовый, воздушный. Если и найдешь где-то буханку черного, за нее надо отдать 200 гривен. Зато по приказу короля снизили цены на товары первой необходимости — яйца, консервы, рис, чай, туалетную бумагу, шампунь.

На время карантина в Таиланде действует комендантский час.

- На всю страну коронавирусом заболели 17 человек. Но комендантский час никто не отменяет. Действует с десяти вечера до пяти утра. В городе закрыты все ночные клубы, массажные салоны, бассейны. Стоят блокпосты, улицы патрулируют полицейские. Всем измеряют температуру. Люди ходят в масках и соблюдают дистанцию.

Из дома могу выходить без проблем. Общественный транспорт работает. Спортзалы закрыты, поэтому вечером иду на пробежку. Раньше могла плавать. А теперь набережная закрыта. На входе на пляж приварили трубу.

С местными Оксана общается на английском.

— Некоторые тайцы его не понимают. Приходится объяснять на пальцах. Здесь много туристов из России, поэтому некоторые местные говорят по-русски. За два месяца привыкла к людям. Они душевнее. Соблюдают порядок и выполняют законы. Вернулась бы сюда при других обстоятельствах. Могла бы тренироваться и учить тайских детей.

Автор: Татьяна САРАХАН
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