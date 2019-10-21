— 13 лет тому назад выиграла "зеленую карту" и переехала в США, — рассказывает 63-летняя Наталья Швец из города Гайсин Винницкой области. 12 лет живет в Соединенных Штатах Америки. Работает няней в пригороде Чикаго.

— Ухаживаю за детьми Льва и Елены — 8-летней Евой и Джейком, 4 года. Мальчика вынянчила с трех месяцев.

Супруги развелись. Три дня в неделю дети живут у отца и так же — у матери. Я переезжаю с ними. У Льва — собственный дом. Елена снимает жилье. У обоих двухэтажные коттеджи. Дважды в месяц вызывают бригаду из шести человек для генеральной уборки. В домах есть приличные бейсменты-подвальное помещение, где оборудованы мини-спортзалы, игровые комнаты для детей, прачечные. У Льва шесть ванных комнат, у Елены — четыре.

Я готовлю еду, сопровождаю Еву до школьного автобуса. На мне также прогулки, развивающие занятия, помощь в уборке.

Воспитывать детей по особым методикам не требуют. Главное, чтобы были ухожены и счастливы. Любят меня. А я отношусь, как к родным внукам.

Несколько раз в год хозяева возят на отдых. Последний раз ездила с Еленой и детьми в Доминиканскую Республику. Очень понравилось. Перед этим были на экскурсии в Вашингтоне. Белый дом показался не такой величественный, как по телевизору.

Живу в отдельной комнате. В воскресенье у меня выходной. Ежемесячно получаю 62,5 тысячи гривен.