"Не собирался умирать. Был оптимистичен"

Председатель Львовской областной организации художников Украины 71-летний Олег МИКИТА умер от коронавируса. У него остались сестра, жена, две дочери и внуки.

- Олег не собирался умирать. Когда попал в больницу, был очень оптимистичен, — говорит друг художник Петр Сыпняк, 61 год. - Разговаривал тогда с ним. Олег говорил, положили на несколько дней. Планировал, что скоро выпишут и закончит начатые дела. Но случилось не так. От болезни легкие сгорели моментально.

Олег Микита родом из села Чишки Пустомытовского района Львовской области. Окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Работал художником-проектантом.

- Знаю Олега более 33 лет, - продолжает Сыпняк. - Познакомились в Союзе молодых художников. Подружились. С ним было легко. Чрезвычайно контактный человек, деликатный. По натуре оптимистичный и веселый, умел развеселить любую публику. На встречах рассказывал кучу интересных историй, мог спеть. Был душой Союза.